Ravintola Nokka kattaa maut metsästä pöytään entistä tyylikkäämmin

Suomen parhaimpien ravintoloiden joukkoon avaamisestaan lähtien kuulunut Nokka on vastuullisen suomalaisen gastronomian ja sesonkiajatteluun pohjautuvan lähiruoan edelläkävijä. 17-vuotias Nokka on avauksestaan saakka erikoistunut kotimaisen pientuottajaverkostonsa antimien jalostamiseen huippuravintolalle sopivaan muotoon ja korostanut vastuullisuutta ennen kuin siitä tuli trendi. Tämän syksyn nimikkomenu muistuttaa kestävästi pyydettyjen luonnonantimien ekologisuudesta ja eettisyydestä ja juhlistaa myös luonnonystäviä puolen vuosisadan ajan pukenutta kotimaista Sastaa.

Ravintola Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruoho toteuttaa Katajanokalla unelmaansa kansainvälisen tason huippuravintolasta, joka tarjoilee ympäristön ja luonnon näkökulmasta kestäviä, Suomen luonnosta ammentavia ruokailuelämyksiä. Nokan tämän syksyn nimikkomenu koostuu ravintolan pääraaka-aineista vastaavan pientilaverkoston tuotannosta, jossa korostuvat raaka-aineiden ekologisuus ja pieni hiilijalanjälki. Nokan ruokatuote noudattaakin tutuksi tullutta korkealaatuista sesonkiajatteluun pohjautuvaa linjaansa, mutta sen esillepanoon tulee tänä syksynä uudistuksia. Ravintolaan on luotu uusi kattaus, jonka astiastosta vastaa kuvanveistäjä ja keramiikkataiteilija Mari Paikkari.

– Nokassa ei ole mitään keinotekoista. Se sijaitsee kaupungin ytimessä ja näyttää ylpeästi myös siltä: tyylikkäältä 1800-luvun merimakasiinilta, jossa tarjotaan parasta suomalaista, metsästä ja vesistöistä pyydettyä ruokaa ilman päälle liimattua turistieksotiikkaa. Asiakaskuntamme koostuukin kanta-asiakkaiden lisäksi kotimaisista ja kansainvälisistä vieraista, jotka hakevat aitoa suomalaiseen gastronomiaan pohjautuvaa fine dining -elämystä, kertoo keittiöpäällikkö Ari Ruoho ja jatkaa:



– Tämän syksyn Menu Nokka sisältää haukea, kaurista, silakkaa, emmervehnää, sorsaa ja omenaa, joissa konkretisoituu myös pieni hiilijalanjälki. Uudeksi VIP-tuottajaksemme nousee villiin riistalihaan erikoistunut inkoolainen Viltgården, jonka tiluksilla käymme usein myös itse metsällä.

Metsästä pöytään, lautasella suomalainen luonto

Nokan laadun takeena on verkosto kotimaisia tuottajia viljelijöistä ja kasvattajista kalastajiin ja metsästäjiin. Heitä ravintola esittelee vuosittaisissa pientilatoritapahtumissaan myös kuluttajille ja muille ravintola-alan toimijoille.

– Vastuulliseen ravintolatoimintaan kuuluu myös se, että autamme tuottajiamme keskittymään oman osaamiseensa jalostamiseen ja toimintansa kehittämiseen. Siksi toivoisin, että yhä useampi ravintola ja myös kuluttajat tilaisivat raaka-aineita suoraan tuottajilta, jotka kasvattavat maailman parasta ruokaa. Me olemme aina kiinnittäneet huomiota myös hävikin minimointiin ja käytämme raaka-aineet nokasta häntään, lisää Ari Ruoho.

Monen mahdollisuuden Nokka

Ravintola Nokka palvelee kolmella erillisellä tilallaan. Sisäänkäynnin yhteydessä on Puotikahvila, jossa voi nauttia helpon arkilounaan rennossa ympäristössä. Varsinaisten ruokailusalien lisäksi Nokan yhteydessä sijaitsee myös kurssikeittiö Kokka, jossa ryhmät pääsevät itse keittiömestarin opastuksella valmistamaan päivällisen ja käsittelemään myös eksoottisia kotimaisia raaka-aineita. Kokassa on mahdollisuus järjestää myös eksklusiivisia Chef’s table -illallisia.

Nokan syksyssä näkyy myös suomalainen Sasta, joka juhlistaa 50-vuotista taivaltaan tekemällä yhteistyötä muiden, samat kestävät arvot jakavien kotimaisien laatumerkkien kanssa. Sastan juhlavuosijulkistusten tavoitteena on muistuttaa kuluttajia kotimaisen suunnittelun ja osaamisen jatkuvuuden tärkeydestä sekä tukea vastuullisia suomalaisia toimijoita. Sasta on valmistanut Nokan keittiöhenkilökunnalle erikoiserän perinteisestä ulkoiluvaatekankaasta valmistettuja esiliinoja, joita myös asiakkailla on mahdollisuus ostaa mukaansa Nokan Puotikahvilasta.

Asiakaspaikkoja Nokassa on yhteensä 85. Ravintola Nokka on osa ravintolayhtiö NoHo Partnersia.

Menu Nokka 6°19 on tutustuttavissa täällä.



Ravintola Nokka

Kanavaranta 7 F, 00160 Helsinki

Puh. +358 9 6128 5600

Avoinna:

Ma–ti klo 11.30–22.00

Ke–pe klo 11.30–23.00

La 18.00–24.00