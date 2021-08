Reppu ja reitti vie Sveitsin kauniisiin maisemiin

Avain on kotimaiseen laatukirjallisuuteen keskittynyt kirjakustantamo. Kustantamo on osa Suomen kirjastopalvelu Oy:tä. Avain kustantaa aktiivisesti selkokielistä kirjallisuutta ja se palkittiin syksyllä 2017 Selkokeskuksen Seesam-palkinnolla tunnustuksena selkokirjallisuuden edistämisestä. Avain kustantaa kirjoja myös tilaustöinä yrityksille ja muille yhteisöille. Kirjastopalvelu on osa Booky Groupia, johon kuuluvat myös Booky.fi Oy, Ostinato Oy ja Porvoon Kirjakeskus Oy.