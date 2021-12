Rokottamattoman riski koronatartuntaan on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aiemmin

Pirkanmaalle esitetään tapahtumien ja tilojen sulkua kahdeksi viikoksi 21.12.2021 15:15:08 EET | Tiedote

Pirkanmaalla sairaalahoidon kuormitus on edelleen lisääntynyt koronapotilaiden hoidon vuoksi. Vaikka suurin osa sairaalaan joutuneista on rokottamattomia, koko alueella on vähennettävä ihmisten välisiä kohtaamisia yleisötapahtumia kieltämällä ja asiakastiloja sulkemalla.