Ryanair avaa lentoyhteyden Tampere-Pirkkalasta Lontooseen

Uusi lentoreitti on suunniteltu ympärivuotiseksi ja se lennetään kahdesti viikossa.

- Olemme iloisia siitä, että lentoyhtiö Ryanair palaa Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ja aloittaa lennot marraskuussa. On hienoa, että Suomen kattavat ja hyvät lentoyhteydet ympäri maailmaa ovat asteittain palautumassa, sanoo lentoasemayhtiö Finavian myynti- ja reittikehitysjohtaja Petri Vuori.

- Reitin avaamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä Finavian kanssa. On hienoa huomata, että tämä työ on ollut kannattavaa ja erityisesti iloitsemme siitä, että pandemian jälkeen yhtiö aloittaa tällä kaikkein toivotuimmalla reitillä. Yhteyttä Tampere-Pirkkalasta Lontooseen on toivottu sekä elinkeinoelämän että vapaa-ajanmatkustajien puolelta. Jatkamme edelleen työtä ja neuvotteluja Ryanairin sekä muiden lentoyhtiöiden kanssa uusien reittien avaamiseksi kesäkaudelle 2022, kertoo investointien ja kansainvälisen toiminnan johtaja Harri Ojala Business Tampereesta.