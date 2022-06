Säävaroitus Rantakylään: Anu Joenpolven uutuusromaanissa luvassa rakkautta ja raekuuroja

Anu Joenpolvi: Rakkautta ja raekuuroja

Ilmestyy 22.6.

Marleena saa määräaikaisen työn Haapasen leipomossa tuotekehittelijänä. Majapaikaksi sovitussa rivitaloasunnossa on tapahtunut vesivahinko, eikä Rantakylän kunnalla ole tarjota muuta kämppää kuin entinen opettajan asunto rapistuneen kyläkoulun yläkerrasta. Järkytyksekseen Marleena epäilee tuntevansa rakennuksen toisessa päässä majailevan nuorenmiehen.



Katukuvaa värittää myös lottovoiton saanut sinnikäs exä, jonka keltainen avoauto tuntuu pyörivän kylillä jatkuvasti. Solmuun menneet suhteet eivät näytä selkiytyvän ennen kuin muuan lehmä poikii!



Rakkautta ja raekuuroja on hurmaava jatko-osa huippusuositulle Poutaa ja perunankukkia -romaanille. Rantakylän idyllisissä maisemissa tavataan jälleen vanhoja tuttuja, mutta uusia tulokkaitakin on luvassa!