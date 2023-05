Sahanlahti Resortin Ravintola Koskivahdille ravintola-alan Chaîne des Rôtisseurs -kilpi

” Chaine des Rotisseurs kilpi on korkein ravintoloille myönnettävä arvostus. Kilpi kertoo, että ravintolan keittiö on huippuunsa viritetty alueellaan ja sieltä lähtevät annokset ovat intohimolla tehtyjä hyvistä raaka-aineista ja tasalaatuisia. Ravintola Koskivahti sijaitsee Saimaan rannalla, joka on erinomainen aarrearkku tuoreelle raaka-aineelle ja tästä ympäristöstä löytyy myös tuottajia joka lähtöön. Näiden tuotteiden kunnioitus ja saaminen lautaselle kauniisti esille laitettuna ovat niitä keittiön taidonnäytteitä, joita arvostetaan. Kauniit annokset tarjoillaan ammattitaidolla sekä esitellään oikealämpöinen valittu juoma. Tarjoilun ammattitaito korostaa hyvän keittiön osaamista ja antaa asiakkaalle nautinnollisen ravintokokemuksen. Kattaus korostaa viihtyvyyttä ja sitä lisää myös puitteet, jotka Ravintola Koskenvahdissa ovat aivan mahtavat. Sahanlahti Resort on erinomainen esimerkki, kuinka periksiantamattomalla työllä ja intohimolla voidaan luoda ikimuistettavia elämyksiä. Olemme äärimmäisen iloisia, että pystymme tunnustamaan tämän työn merkittävyyden myöntämällä heille Kilven”, sanoi Chaîne des Rôtisseurs-kilven luovuttanut Chaîne des Rôtisseurs Finlanden Chancelier Juha Ojamo.

”Ensimmäisen toimintavuoden kesän jälkeen meille myönnettiin Etelä-Savon Ruokailumatkailuteko-palkinto, joka oli palkitsevaa. Huomasimme, että paikallisiin raaka-aineisiin ja keittiöön panostaminen on se meidän juttumme. Sitä olemme jatkaneet, syventäneet ja haalineet ympärillemme osaamista tekijöineen. Nyt olemme tässä noin 9 vuoden jälkeen kiitollisin mielin ja ylpeänä kiinnitimme Ravintola Koskivahdin seinään Chaine des Rôtisseurs -kilven” toteaa paikan jatkuvalle kehittämiselle omistautunut Maître Hôtellier Jaana Kuivalainen.

Ravintola Koskivahdissa keittiömestarina toimii Chef Rôtisseur Petri Rytkönen ja tarjoilusta vastaa Ravintolapäällikkö Chef de Table Ella Savolainen Sali-prikaatinsa kanssa. Tämä Sahis-tiimi on luonut ravintolasta elämyskohteen Puumalan seudulle, keskelle kaunista ja rauhallista Saimaa-maisemaa, jonne kannattaa ajaa pidemmänkin matkan päästä.