Sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnilleen 15 miljoonaa euroa

Ransu Karvakuonolle näyttely Taysiin 4.10.2017 15:00 | Tiedote

TV2:n lastenohjelmista tuttu koirahahmoinen käsinukke Ransu saa oman pysyvän näyttelyn Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Lapsipotilaiden iloksi pystytettävä näyttely sijoittuu vuonna 2019 avattavaan uuteen Lasten ja nuorten keskukseen. Legendaarinen lastenohjelmien tähti on keskikokoinen videonoutaja, joka on työskennellyt Pikku Kakkosessa vuodesta 1978. Karvakuonojen seikkailut alkoivat, kun mukaan liittyivät Eno-Elmeri ja Riku. Ransu on viihteen monitaituri ja esiintynyt tv:n lisäksi teatterissa ja haastatellut presidenttejä Koivistosta Haloseen sekä saanut oman nimikkopuiston Pirkkalaan. Ransu on luonteva valinta rakenteilla olevaan lastensairaalaan, sillä Taysin uudisrakennusten taiteessa tuodaan esiin pirkanmaalaisuutta eri näkökulmista. Ransun ohella Lasten ja nuorten keskukseen on suunnitteilla runsaasti muitakin viihtyvyyttä lisääviä toteutuksia. Ransu on jo käynyt tutustumassa Taysiin ja esitellyt muun muassa lastenkirurgian osastoa ja poliklinikkaa videolla. Tätä yhte