Selvitys: Kaukolämpö on avain energiasiirtymässä - järjestelmän rapistuminen tulisi yhteiskunnalle hyvin kalliiksi

AFRYn laatimassa selvityksessä, jonka tilaajana toimii Energiakaupungit ry, tarkasteltiin kahta erilaista hiilineutraalisuuteen johtavaa kehityspolkua ja niiden kustannusvaikutuksia. Ensimmäisessä skenaariossa kaukolämpö on keskiössä siirryttäessä hiilineutraalisuuteen. Toisessa skenaariossa 50 prosenttia kaukolämpöasiakkaista siirtyy kiinteistökohtaisiin lämmitysmuotoihin vuoteen 2040 mennessä.

Jälkimmäisessä skenaariossa kaukolämmön kysyntä vähenee merkittävästi. Samalla vähenee myös sähköntuotannon määrä, sillä sähköä tuotetaan kaukolämmön yhteydessä yhteistuotantolaitoksissa. Selvityksen perusteella sähköä tuotettaisiin Energiakaupunkien alueella jopa yksi terawattitunti vähemmän vuonna 2040 verrattuna tilanteeseen, jossa kaukolämpö säilyy keskiössä. Määrä vastaa 1,5 prosenttia Suomen nykyisestä sähköntuotannosta tai noin 125 tuulivoimalan sähköntuotantoa.

”Tilaamamme selvityksen taustalla on huoli tämän erittäin mukautuvaksi todetun ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaan energiajärjestelmän tulevaisuudesta. Energiakaupunkien jäsenyritysten osuus Suomen kaukolämmöntuotannosta on yli 40 prosenttia, joten selvityksen tulokset heijastuvat hyvin myös koko maan mittakaavaan.

Nyt on oikea hetki kiinnittää huomiota suomalaisen kaukolämmön asemaan ja merkitykseen yhteiskunnan ja erityisesti kaupunkien kustannustehokkaana huolto- ja toimitusvarmuuden sekä energiasiirtymän mahdollistajana. Kerran alas ajettua energiajärjestelmää ei vaivatta voida palauttaa – se on nähty ympäri Eurooppaa energiakriisin aikana. Tämä kriittinen virhe on syytä välttää kaukolämmön kohdalla ennen kuin on liian myöhäistä”, toteaa Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva.