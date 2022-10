Selvitys paljastaa - näillä aloilla itsenäiset yrittäjät laskuttavat eniten

UKKO.fi-konserni tarjoaa ja tuottaa helppokäyttöisiä digitaalisia työkaluja itsenäisille yrittäjille. Suomen suurin kevytyrittäjyyspalvelu on saanut viime vuosina rinnalleen toiminimen kirjanpitoon tarkoitetun UKKO Toiminimiyrittäjyys -palvelun ja UKKO Kevytyritys -palvelun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana UKKO.fi on saattanut yrittäjyyden polulle jo yli 140 000 itsenäistä yrittäjää ja työtä on laskutettu yli 500 miljoonalla eurolla.