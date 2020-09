Seta järjestää virtuaalitapahtumia Helsinki Pride -viikolla 7.–13.9.2020

Valtakunnallinen Seta järjestää osana Helsinki Pride -viikkoa 7.–13.9. erilaisia virtuaalisia luentoja, vertaistukitapaamisia, kuvien ja päiväkirjamerkintojen keruuta sekä paneelikeskusteluja. Helsinki Priden teemana on vuonna 2020 esikuvat. Setan järjestämissä tapahtumissa aiheina ovat esimerkiksi ylisukupolviset Pride-muistot, sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustaminen polarisoituvassa Euroopassa ja sateenkaariyhteisössä luoviminen nuorena rodullistettuna tai kieli- tai kulttuurivähemmistön jäsenenä.

Sisältö lyhyesti:

- Helsinki Pridea järjestää Setan jäsenjärjestö Helsinki Pride -yhteisö

- Helsinki Pride siirrettiin pidettäväksi 7.–13.9. koronapandemian takia. Tavallisesti tapahtuma on keskikesällä.

- Seta ry. järjestää verkkotapahtumia Helsinki Pride -viikolla 7.–13.9

- Tapahtumiin kuuluu esimerkiksi eduskunnan HLBTI-verkoston kyselytunti, jossa aktivistit haastattelevat kansanedustajia.





Suomen suurinta ihmisoikeustapahtumaa Helsinki Pridea järjestää Setan jäsenjärjestö Helsinki Pride -yhteisö ry. Tavallisesti tapahtumakokonaisuus järjestetään kesä-heinäkuun vaihteessa, mutta vuonna 2020 koronaviruspandemian torjunta siirsi tapahtuman syyskuulle. Vastuullisen tapahtumajärjestämisen ja saavutettavuuden nimissä valtakunnallinen Seta panostaa omassa Helsinki Pride -ohjelmistossaan etätapahtumiin.

Setan Helsinki Pride -tapahtumat 7.–13.9.

Tapahtumalinkit löytyvät Seta ry:n verkkosivujen kalenterista https://seta.fi/tapahtumat/.



Maanantai 7.9.

klo 15-16:30 Sateenkaarisenioreiden etäkahvit

Vertaistapaaminen. Suunnattu yli 50-vuotiaille. Kokoonnutaan virtuaalisille Pride-kahveille!

klo 17-18 Moninaiset näkökulmat, rodullistetut ja kielivähemmistöt sateenkaariyhteisössä

Paneelikeskustelu. Keskustelemassa Akunna Onwen, Nitin Sood ja Willjam Fagerström.

Keskiviikko 9.9.

Koko päivän Kantaa ottava kyltti -galleria somessa

Virtuaaligalleria. Lähetä kuvasi sateenkaarioikeuksia penäävästä kyltistä Setalle, esittelemme parhaat.

klo 16-17:30 Eduskunnan HLBTI-verkoston kyselytunti

Paneelikeskustelu. Tällä kertaa aktivistit kysyvät ja kansanedustajat vastaavat.

Mukana hlbti-verkoston puheenjohtaja Bella Forsgrén (vihr), varapuheenjohtaja Jussi Saramo (vas), verkostolaiset Saara-Sofia Sirén (kok), Iiris Suomela (vihr) ja Veronika Honkasalo (vas) sekä sateenkaariaktivistit Hippu Helminen (Setan sukupuolen moninaisuuden toimikunta/Non-binary voices) Antti Karanki (Trasek), Kasper Kivistö (Trasek), Alex Oksanen (Setan nuorisotoimikunta, Trasek) ja Anna Moring (Sateenkaariperheet/Moninaiset perheet-verkosto).

Torstai 10.9.

Koko päivän: sukupuolen moninaisuus -toimikunta julkaisee Sateenkaareva päiväkirjaklubi-videon Setan YouTube-kanavalla.

klo 17-19 Ylisukupolvinen etäkeskustelu Pride-muistoista

Vertaistapaaminen. Nuoret ja seniorit, tervetuloa vertailemaan sateenkaarevia Pride-muistoja!

Perjantai 11.9.

Koko päivän Posterisessio: aseksuaalisuus, Setan somessa

Virtuaaligalleria/luento. Setan aseksuaalisuustoimikunta kertoo aseksuaalisuuden kirjosta.

klo 15-16:30 LGBTIQ+ Rights Defenders in Europe

Panel discussion. Participants: Aili Kala, Eesti LGBT Ühing, Estonia, Silvia Modig, Member of European Parliament, GUE/NGL, Finland, Krisztina Kolos Orbán, Transvanilla Transgender Association, Hungary, Nitin Sood, Fem-R, Finland, Johanna Sumuvuori, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Finland, Yuri Yoursky, IGLYO (The International LGBTQI Youth and Student Organisation).

Moderator: Elina Korhonen, Seta’s international affairs committee.

Setan yhteistyökumppaneiden Helsinki Pride -tapahtumat 7.–13.9.



Tiistai 8.9.

klo 9-11 Voiko töihin tulla sellaisena kuin on?

Moni seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö kohtaa edelleen syrjintää ja epäasiallista kohtelua työelämässä. Palkansaajajärjestöjen yhteisessä Helsinki Pride -viikon tapahtumassa pohditaan, miten työpaikoilla päästään syrjinnästä eroon ja edistetään henkilöstön yhdenvertaisuutta. Setan puheenjohtaja Sakris Kupila osallistuu keskusteluun.

Paikka: Verkkolähetyksenä ja paikan päällä IPI Kulmakahvilassa (Porthaninkatu 13, Helsinki)

Järjestäjät: SAK, Akava ja STTK

Lisätietoja: SAK:n verkkosivu

klo 17-19 Mikä ihmeen sateenkaari? Tilaisuus läheisille

Sateenkaari-ihmisten vanhemmille, isovanhemmille, sisaruksille ja muille läheisille suunnattu tilaisuus, jossa kerrotaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Keskustelemme myös siitä, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselleen.

Tilaisuus koostuu luennosta ja keskusteluosiosta. Voit osallistua yhteen tai molempiin osioihin. Tilaisuus järjestetään verkkoalustalla. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, ja kaikille osallistujille lähetetään etukäteen ohjeet luennolle liittymiseksi.

Paikka: Verkossa Teams-alustalla. Teamsia voi käyttää tietokoneella verkkoselaimen kautta ilman sovelluksen lataamista.

Järjestäjät: Perhesuhdekeskus, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja Helsingin seurakuntayhtymän Snellu.

Lisätietoja: Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilta

Keskiviikko 9.9.

klo 14-15:30 Sateenkaaridisko

Turvallinen hyvänmielen tapahtuma seniorikansalaisille, erityisesti liikuntarajoitteisille ja muistisairaille. Myös Setan seniorityö ja sateenkaariseniorit kutsuttu mukaan juhlaan! Osallistujamäärää on rajattu, Setan senioreiden ennakkoilmoittautumiset seniorityön asiantuntijalle: suvi.kehalinna@seta.fi maanantaihin 7.9. mennessä.

Paikka: Mariankodin palvelutalo, Schildtinpolku 6

Järjestäjä: Helsingin Seniorisaatiö, Mummodisko, Pohjois-Haagan Palvelukeskus

Torstai 10.9.

klo 17:30-19:00 Intersukupuolisuus, ihmisoikeudet ja lainsäädäntö

Pride-viikon tilaisuudessa kuullaan ihmisoikeusasiantuntijoita ja käydään keskustelua intersukupuolisten hyvinvointia koskevasta lainsäädännöstä.

Paikka: ISIO ry: Facebook live

Järjestäjä: ISIO ry