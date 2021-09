Setan Asiallisen tiedon omena -tunnustus Kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden yksikölle

Vapaa heti julkaistavaksi

Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista informaatiota seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tänä vuonna Seta on päättänyt myöntää tunnustuksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kasvatus ja perheasiat -yksikölle (Kirkkohallitus/KKP). Huomionosoitus myönnetään yksikölle sen ansiokkaasta työstä asiallisen tiedon jakamiseksi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen sekä perheiden moninaisuudesta ja sateenkaari-ihmisten puolustamisesta erityisesti seurakuntien kasvatuksen ja perhetyön piirissä. Kirkkohallitus julkaisi tänä vuonna Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa -julkaisun. Se on levinnyt laajasti seurakuntien, uskonnollisten yhteisöjen ja kasvatustoimijoiden kentässä sekä myös kaupunkien työhön.

Setan hallitus arvostaa, että yksikkö on tarttunut erittäin ajankohtaiseen aiheeseen ja tarttunut toimeen sateenkaarinuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yksikkö on järjestänyt myös sateenkaariteemaisia verkkoseminaareja, kuten Saanko olla totta kirkossa? ja Sateenkaariparit -mitä kuuluu nyt?

”Yksikön työtä on leimannut tietoperustaisuus. Kiitämme siitä, että se on huolehtinut oman organisaation osaamisen vahvistamisesta sateenkaariteemoista ja se on kouluttanut ja järjestänyt tietopohjaisia ja sateenkaari-ihmisten hyvinvointia tukevia henkilöstökoulutuksia jo noin kymmenen vuoden ajan”, hallitus perustelee.

"Olemme erittäin iloisia ja onnellisia tästä tunnustuksesta. Kirkon kasvatus- ja perhetyö tavoittaa huomattavan osan suomalaisista. Lisääntyvä tieto ihmisestä ja tietoperustainen työ luovat pohjaa sille, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi kirkon toiminnassa. Tämä tunnustus kannustaa meitä jatkamaan ja syventämään työtämme yhdenvertaisen kirkon ja yhteiskunnan puolesta", kertoo yksikön johtaja Jarmo Kokkonen.

Ensimmäinen Asiallisen tiedon omena myönnettiin 30 vuotta sitten vuonna 1991 kirjailija Pentti Holapalle ja toimittaja Sirkku Räihälälle. Viime vuonna tunnustuksen saivat Kaksi äitiä ja kaksoset -blogi. Asiallisen tiedon omenan lisäksi Setan hallitus haluaa tänä vuonna lähettää erityiskiitokset myös kahdelle muulle taholle niiden toimista asiallisen tiedon levittämiseksi.

"Lämpimät kiitokset Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle sen aloitteesta sateenkaarisanaston kääntämiseksi saamen kielille ja sateenkaarimedia Kehrääjälle sateenkaariteemojen asiallisesta uutisoinnista”, Setan hallitus kertoo.