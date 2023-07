Setan Asiallisen tiedon omena toimittaja Lyyra Virtaselle

Seta jakanut Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkintoa vuodesta 1991 alkaen henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Setan hallitus jakaa vuoden 2023 Asiallisen tiedon omenan toimittaja Lyyra Virtaselle, joka on työssään toimittajana tuonut laajan yleisön saataville asiallista tietoa ja sateenkaari-ihmisten omia näkökulmia sateenkaari-ihmisten oikeuksista ja elämästä. Sateenkaarimedia Kehrääjän päätoimittajana Virtanen tarttui tärkeisiin aiheisiin, jotka jäivät katveeseen valtamedioissa.

Lyyra Virtanen tunnetaan meiltä meille -periaatteella sateenkaarijournalismia tekevänä toimittajana. Virtanen käsikirjoitti ja juonsi Yle Kioskin TikTok-tilillä syystalvella 2022 julkaistun Queerruutu-sarjan, joka on kerännyt yli 1,2 miljoonaa katselukertaa. Hän on työskennellyt myös Iltalehdessä.

”Virtasen toimittama Queerruutu-sarja on tarjonnut nuorille tietoa ja samaistumisen kohteita nuorten käyttämien sosiaalisen medioiden kautta. Aiheet ovat käsitelleet niin ajankohtaista translain uudistusta kuin sateenkaarihistoriaa”, kehuu Setan puheenjohtaja Pekka Rantala.

Virtanen oli sateenkaarimedia Kehrääjän ensimmäinen päätoimittaja vuosina 2019–2022 ja kirjoitti laajalla skaalalla juttuja niin kulttuuriaiheista kuin yhteiskunnan epäkohdista. Kehrääjä on ainoa suomalainen sateenkaariasioihin erikoistunut julkaisu, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin ja on Julkisen sanan neuvoston toimivallan alainen.

”Kiitän Setaa ja koko sateenkaariyhteisöä. Oman yhteisön tunnustus on merkittävin kiitos, jonka voin työstäni saada”, Virtanen sanoo.

Hänen mukaansa laadukkaan sateenkaarijournalismin merkitys on korostunut, koska sateenkaari-ihmisten oikeuksia yritetään rajoittaa ympäri maailmaa.

”Transihmisiin, erityisesti transnaisiin ja -feminiineihin kohdistuva viha verhotaan huoleksi naisten, lasten tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Journalistin työhön kuuluu Journalistin ohjeidenkin mukaisesti se, että osataan katsoa tämän retoriikan läpi ja varmistaa, ettei toisinneta samoja väitteitä omassa työssä. Jokaisella medialla on vastuu rajata vähemmistöviha pois omista sisällöistä ja kunnioittaa myös vähemmistöön kuuluvien ihmisarvoa.”

Virtasen mukaan asiallinen tieto on hyvä keino taistella ennakkoluuloja ja vihaa vastaan.

”Teen jatkossakin parhaani sateenkaari-ihmisten positiivisen näkyvyyden ja monipuolisen vähemmistökuvauksen lisäämiseksi.”

Asiallisen tiedon omena -tunnustuksen jakaa Setan hallitus, joka keräsi ehdotuksia tunnustuksen saajiksi touko-kesäkuussa verkkolomakkeella.