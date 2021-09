Setan uusi opas lisää sateenkaarinuorten kouluturvallisuutta

Jaa

Sateenkaari oppilaitoksessa -opas tarjoaa tietoa, miten tehdä kouluista sateenkaarilapsille ja -nuorille turvallisempia ja kehittää toimintakulttuuria sateenkaarisensitiiviseen suuntaan.

Vapaa julkaistavaksi

2.9.2021

Sateenkaarinuoret voivat kouluissa huonosti, kokevat turvattomuutta ja vähemmän osallisuutta kuin enemmistöön kuuluvat. Tutkimuksen mukaan joka kolmas sateenkaarinuori kokee koulu-uupumusta ja joka neljäs kokee, ettei ole tärkeä osa kouluyhteisöä. Vain osa sateenkaarinuorista on avoimesti oma itsensä koulussa.

Unicefin mukaan 13-18-vuotiaista suomalaisnuorista joka kolmas nuori kokee, ettei voi olla koulussa vapaasti oma itsensä ja monet kokevat, etteivät opettajat ja muut aikuiset ymmärrä heidän moninaisuuttaan tai erilaisia taustojaan tarpeeksi hyvin.

"Tällä hetkellä sateenkaarinuorten oikeus turvalliseen kouluympäristöön ei toteudu Suomessa. Sateenkaarinuorten väkivaltakokemukset ovat yleisempiä kuin muilla nuorilla", toteaa Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi.

Setan tavoitteena on sateenkaarimyönteinen koulu, jossa sateenkaarinuorilla on turvallista oppia, tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti ja olla avoimesti oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta ja syrjinnästä. Opas auttaa koulun henkilökuntaa luomaan oppimisympäristön, jossa myös sateenkaarinuoret voivat keskittyä oppimiseen.

“Ennen kaikkea opettajan on mahdollisuus luoda maailma, jossa peiliin katsoessaan jokainen lapsi ja nuori näkee oman arvokkaan itsensä”, oppaan kirjoittanut Setan koulutusasiantuntija Marita Karvinen toteaa.

Miten kohti sateenkaarimyönteistä koulua?

Sateenkaarimyönteisessä koulussa jokaisen itsemäärittelyoikeutta kunnioitetaan, puututaan tehokkaasti kiusaamiseen ja häirintään ja sateenkaariteemat näkyvät käytävillä ja opetuksessa. Ilmapiiri on sellainen, jossa kenenkään ei tarvitse piilottaa itseään.

Johdonmukainen puuttuminen sateenkaarinuorten kiusaamiseen ja tiedon lisääminen ovat erittäin tärkeitä. Esimerkiksi homottelu ja transnuorten nimittely ovat yleisiä.

“Monikaan nuori ei varmasti halua tahallaan satuttaa toista tai ole syntynyt näiden ennakkoluulojen kanssa. Niiden purkaminen ja korjaaminen on varmasti aikaavievää, mutta sateenkaarinuoret huomioivasta koulusta tulee löytyä tietotaitoa ja halua tehdä se”, sanoo 16-vuotias sateenkaarinuori Eliana Tampereelta.

Lesbo Eva Nissinen Oulusta ei nähnyt omana kouluaikanaan nuorten itsemäärittelyoikeuden toteutuvan.

"Tanssiharjoitteluissa poikaoletettujen täytyi olla parina tyttöoletetulle eivätkä samaa sukupuolta edustavat nuoret saaneet olla pareja keskenään. Myös liikuntatunnit jaoiteltiin sukupuolittain eikä huomioitu sitä, jos joku nuori ei kokenut identifioivansa sukupuolen normeihin", nyt 25-vuotias Eva kertoo.

Hän huomauttaa, ettei kouluissa pidä tehdä oletuksia nuoren seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen identiteetistä. Nuoret toivoisivat myös tyttö-poika-jakojen siirtyvän historiaan.

Seta on huolissaan, että käytännöt ja yhdenvertaisuussuunnittelun taso vaihtelevat kouluittain ja paikkakunnittain paljon eikä sateenkaarinuorilla ole yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen turvallisessa ja kunnioittavassa kouluympäristössä. Yksittäiset opettajat voivat tehdä paljon, mutta tärkeintä on ylätason ohjaus ja sitoutuminen koko koulussa.

“Toivon, että työyhteisössäni on itsestään selvää, että kaikenlainen moninaisuus on rikkaus ja oikeus, ja että erilaiset käytänteet ovat osa jokaisen koulussa työskentelevän työtapaa. Esimerkiksi nuoren pyyntö kutsua itseään tietyllä nimellä kuullaan. Koulun yhteisiä käytänteitä on koottu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jonka soisin kaikkien tuntevan”, sanoo Pauliina Penttinen, joka työskentelee erityis-, draama- ja elämänkatsomustiedon opettajana peruskoulussa Vantaalla.

Lue Elianan ja Pauliinan haastattelut kokonaisuudessaan täällä.

Sateenkaari oppilaitoksessa -opas sateenkaarevasta yhdenvertaisuudesta ja turvallisemmasta toimintakulttuurista on saatavilla maksutta Setan verkkokaupasta.