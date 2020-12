Startup-keskittymä täyttyi ennätysvauhtia

Kaupin alueella Tampereella testataan sähköpyöriä ratkaisemaan liityntäpysäköinnin haasteita 25.11.2020 13:12:01 EET | Tiedote

Kaupin alueella on aloitettu sähköpyöräkokeilu, jossa alueella liikkuville tarjotaan mahdollisuus käyttää sähköpyöriä ilmaiseksi. Kokeilun tarkoituksena on tarjota helppo ja vaivaton tapa kulkea Linnainmaalta Kauppiin, jonne kuljetaan jo nyt paljon liityntäpysäköintialueiden kautta Niihamasta ja Hakametsästä. Usein viimeiset kilometrit on kuljettu jalkaisin tai omalla pyörällä, joka on jouduttu ottamaan mukaan.