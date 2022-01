Suomen Seniorihoiva vahvistaa kuntoutus- ja fysioterapiaosaamistaan

Iita Mastosalon vastuualueena Suomen Seniorihoivassa on kenttätyöntekijöiden lähiesihenkilönä toimiminen, asiakaspalvelu, palvelutarpeiden arviointi sekä fysioterapiapalvelun vahvistaminen ja kehittäminen.

Mastosalo on aiemmin työskennellyt Espoon sairaalan neurologisella kuntoutusosastolla. Siellä hänen työhönsä kuului neurologisten asiakkaiden progressiivisen kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta, kuntoutuksen tavoitteiden arviointia ja kotikäyntejä. Mastosalo on myös ohjannut fysioterapiaryhmiä ja kouluttanut hoitohenkilökuntaa. Lisäksi hän on suorittanut liiketalouden perustutkinnon.

- Iita on sydämellisesti tervetullut Suomen Seniorihoivan tiimiin. Hänellä on vahva kokemus ikääntyneiden kuntouttamisesta ja toimintakyvyn ylläpidosta. Erityisesti neurologisten sairauksien, kuten Parkinsonin taudin kuntoutus onnistuu meiltä nyt Iitan avulla entistä paremmin. Myös henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat ja jumppaohjeet sujuvat Iitalta helposti, oli asiakkaan perustilanne millainen hyvänsä, kertoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.

Iita Mastosalo kaipasi uralleen uusia haasteita, mutta ei kuitenkaan halunnut luopua merkityksellisestä työstä ikäihmisen parissa. Suomen Seniorihoivan tarjoama työtehtävä tuli siten Iitan kannalta juuri sopivaan saumaan.

- Juuri tällaista työtä olin jo jonkin aikaa etsinyt työmarkkinoilta. Minua kiehtoo yksilöllisen asiakaspalvelun ja -kokemuksen tuottaminen sekä kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytäminen haastavissakin tilanteissa. Suomen Seniorihoivassa olen päässyt osaksi nuoren kasvuyrityksen menestystarinaa ja saan olla mukana kehittämässä ensiluokkaista palvelua, Mastosalo iloitsee.