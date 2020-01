Suomen Yliopistokiinteistöt valitsi Ilmeen markkinointiviestinnän kumppanikseen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valinnut markkinoinnin ja viestinnän kumppanikseen Ilmeen. Ilme vastaa jatkossa SYK:in ulkoistetusta markkinointiviestinnästä. Yhteistyö käynnistyy SYK:in vuoden 2019 vuosikertomuksen toteutuksella.

Ilme on yli 23-vuotias markkinointiviestinnän toimisto, jonka lähes 40-henkinen asiantuntijatiimi tarjoaa asiakkailleen monipuolisia markkinoinnin ja viestinnän palveluja. Yhteistyö Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa sisältää palveluja Ilmeen koko osaamiskentästä.



– Olemme viime vuosina vahvistaneet entistäkin enemmän laaja-alaisia, strategisia markkinointiviestinnän kumppanuuksiamme. Yhteistyö Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa on osoitus siitä, että asiakkaamme tunnistavat kykymme niin strategisessa ymmärryksessä kuin vaikuttavissa toteutuksissa. Kuten meidän toiminnassamme, myös SYK:issä korostuu vahva kehittymisen draivi, sanoo Ilmeen Tampereen-yksikönjohtaja Hanna Jokinen.



Suomen Yliopistokiinteistöt painotti markkinoinnin ja viestinnän kumppanin valinnassaan Ilmeen laajaa palvelutarjontaa sekä hyvää, henkilökohtaista vuorovaikutusta.



– Olimme vaikuttuneita, että Ilmeessä meille esiteltiin heti ensi tapaamisessa laaja asiantuntijatiimi, jonka kanssa pääsisimme työskentelemään. Tuntui, että Ilmeen tiimimme pääsi nopeasti kiinni tarinaamme, vastasi tarpeisiimme oikeanlaisella osaamisella ja heidän resurssinsa ja ammattitaitonsa vastaa kattavasti siihen, mitä kumppanilta tarvitsemmekaan. Näemme, että Ilmeestä saamme innovatiivista otetta, uusia tuulia alalta sekä prosessinomaista, proaktiivista ja tehokasta tekemistä, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n varatoimitusjohtaja Anssi Koski.



Kumppanuuden ydintiimin Ilmeessä muodostavat projektipäällikkö Jenni Lehterikorpi, brändi- ja PR-spesialisti Karri Harju, viestinnän asiantuntija Kati Kovalainen, AD Kasper Ojala ja teknologiajohtaja Janne Riihimäki.



Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevilla korkeakoulujen kampuksilla. SYK luo mahdollisuuksia alueelliselle kasvulle yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja eläväisen kaupungin. Yritys tarjoaa asiakkailleen heidän tarpeitaan vastaavia, kustannustehokkaita tilaratkaisuja. Vuonna 2018 SYK:in liikevaihto oli 159,5 miljoonaa euroa. SYK:in kiinteistöjen pinta-ala on yhteenlaskettuna 1,3 miljoona neliömetriä.