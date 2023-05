Suomi enää 23. turvallisin maa toimittajille – ”Valeuutistehtaat tuhoavat lehdistönvapautta maailmalla, Suomi sahaa omaa oksaansa ihan itse”

Venäjän hyökkäys pahentanut tilannetta: ”Journalismi maailmalla on pahasti uhattuna” – Ennätysmäärä pidätettyjä, naiset yhä ahtaammalla 14.12.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Ennätykselliset 533 toimittajaa on pidätettyinä ympäri maailman, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuosiraportti. ”Missä sananvapautta on vähiten, siellä tapetaan ja vangitaan eniten”, tiivistää järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Yrsa Grüne-Luoma. Naistoimittajien tilanne on myös pahempi kuin koskaan ennen – naisten osuus pidätetyistä on jo yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Surmansa on saanut maailmalla lähes 60 toimittajaa. Tilannetta on merkittävästi pahentanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.