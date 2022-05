Suomi vasta 12. eurooppalaisessa sateenkaarioikeuksien vertailussa

Vapaa julkaistavaksi torstaina 12.5. klo 9.00 (8 am CET)

Linkki ILGA-Europen materiaaliin tiedotteen alla

Sisältö lyhyesti:

ILGA-Europen raportissa vertaillaan, miten eri Euroopan valtioiden lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa kohdellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.

Eniten sijoitustaan on nostanut Tanska. Huolestuttavaa laskua on tapahtunut Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Eu-maista hännillä ovat Puola, Romania ja Bulgaria sekä Unkari.

Suomen sijoitusta laskee erityisesti edelleen kesken oleva translain uudistus ja intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden riittämätön suojelu.

Sateenkaari-ihmisten ihmisoikeusjärjestö Seta vaatii kansallista sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa.

Suomi sijoittui vertailussa vasta muun 11 maan jälkeen pudoten aiemmalta jaetulta 6. sijalta. Suomessa toteutuu vain 60 prosenttia ILGA-Europen edellyttämistä toimista lhbti-ihmisten ihmisoikeuksien takaamiseksi. Suomen sijoitus laski merkittävästi, sillä maamme ihmisoikeustilanne ei ole parantunut ja muut maat ovat parantaneet lainsäädäntöjään.



”Toiveet nykyisen hallituksen toimista sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi ovat olleet korkealla. Onkin surullista todeta, että Suomi on nyt tippunut Pohjoismaista viimeiseksi Euroopan sateenkaarikartalla”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.



Malta (92 %) on jo seitsemännettä vuotta peräkkäin vertailun kärjessä. Toista sijaa pitää Tanska (74 %), joka nousi neljä sijaa vahvistettuaan sateenkaari-ihmisten syrjintäsuojaa ja lisättyään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin viharikosten tunnusmerkkeihin. Kolmannella sijalla on Belgia (72 %).



Muita nousijoita ovat Saksa, joka kielsi intersukupuolisten lasten tarpeettoman sukuelinkirurgian ja Ranska, joka kielsi seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistetut muuttamispyrkimykset eli niin kutsutut eheyttämistoimet.



Vielä vuosi sitten IGA-Europe piti sateenkaarioikeuksien kehitystä Euroopassa täysin pysähtyneenä. Nyt sateenkaari-ihmisten oikeuksien tilanne on kohentunut huomattavasti, vaikka jotkin aiemmin edistykselliset maat, kuten Yhdistyneet kuningaskunnat, ottavat takapakkia. Siellä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta vastaavat viranhaltijat eivät ole systemaattisesti turvanneet sateenkaari-ihmisten syrjintäsuojaa.



EU-maista häntäpäässä ovat Bulgaria, Romania ja Puola, jossa yhdistymisvapautta on rajoitettu kieltämällä pride-tapahtumia. Unkarin sijoitus taas laskee usealla sijalla pääministeripuolueen toteuttamien sateenkaarivihamielisten lakien vuoksi.

Intersukupuolisten kehollinen itsemääräämisoikeus uusi kategoria

Sateenkaarikartta ja -indeksi ovat muuttuneet ja tarkentuneet vuosien saatossa eivätkä tämän vuoden tulokset ole suoraan vertaiskelpoisia edellisiin. Tänä vuonna vertailuun lisättiin omaksi kategoriaksi intersukupuolisten oikeudet. Muutos näkyy siinä, että vielä edellisvuonna Suomessa toteutui vielä 65 % sateenkaarioikeuksista. Kartta antaa kuitenkin hyvän yleiskuvan ihmisoikeustilanteesta Euroopassa.



Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia tiloja, joissa henkilön sukupuolta määrittävät piirteet eivät ole nais- tai miestyypillisiä. Intersukupuolisten lasten terveitä kehoja on ”normalisoitu” lapsia kuulematta. Tämä on aiheuttanut merkittävää haittaa yksilöille ja heidän perheilleen.



"Suomessa ei ole kielletty intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeettomia hormoni- ja leikkaushoitoja, vaikka asia on hallitusohjelmassa. Ne tulee yksiselitteisesti kieltää. Itsemääräämisoikeus kehoon tarkoittaa, että mitään peruuttamattomia lääketieteellisiä toimenpiteitä ei tehdä ilman lapsen tietoon perustuvaa suostumusta", sanoo pääsihteeri Tarjamo.

Miksi Suomi polkee paikoillaan?

Suomen sijoitusta pitää paikoillaan ihmisoikeusloukkauksia sisältävä translaki, jota ei ole vielä uudistettu. Hallituksen lopullinen esitys annetaan eduskuntaan pian, mutta pelkona on, ettei uudistus riitä nostamaan pistesijoja.



”Sukupuolen juridiseen vahvistamiseen esitettävä hakemusmenettely ja harkinta-aika eivät vastaa täyttä itsemääräämisoikeutta sukupuoleen. Alaikäisten jättäminen uudistuksen ulkopuolelle kertoo piittaamattomuudesta lapsen oikeuksia kohtaan. Sukupuolen juridinen vahvistaminen on lapsen edun mukaista.”



Suomen sijoitusta laskee intersukupuolisten oikeuksien loukkaaminen, puutteet sateenkaari-ihmisten suojelemisessa heihin kohdistuvilta eheyttämistoimilta ja sateenkaariperheiden eriarvoinen asema.



Oikeusministeriön viimeisimmän selvityksen mukaan Suomeen tarvitaan kattava sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma. Tätä suosittelee myös jäsenmailleen Euroopan komissio. Seta on ajanut tällaisen ohjelman tekemistä yli kymmenen vuotta.



"Toimintaohjelma tarvitaan, jotta sateenkaari-ihmisten oikeuksia voitaisiin edistää kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Sateenkaari-ihmisten arjessa on yhä liikaa syrjintää, häirintää ja väkivaltaa. Valtaosa joutuu piilottelemaan itseään kouluissa ja työelämässä, koska ei luoteta siihen, että syrjintään puututtaisiin. On myös lukuisia esteitä vaikkapa sateenkaarimiehille perustaa perhe tai trans- ja muunsukupuolisille saada tarvitsemiaan hoitoja", pääsihteeri Tarjamo listaa.



”Myös toimet viharikoksiin puuttumiseksi ja sateenkaarevien turvapaikanhakijoiden oikeuksin parantamiseksi ovat puutteellisia. Toimintaohjelman avulla voitaisiin parantaa sateenkaari-ihmisten oikeuksia kertaheitolla.”



Setan mukaan kaikkia myönteisiä politiikkatoimia ei saada vertailun ja mittareiden avulla näkyviin. Esimerkiksi laajempiin strategioihin ja toimintaohjelmiin kuuluvat toimenpiteet eivät tule tässä näkyviin, kuten lapsistrategian tai kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman mukaisesti tehtävät toimet.



Sateenkaarikartan ja -indeksin tiedot perustuvat ILGA-Euroopan jäsenjärjestöjen ilmoittamiin tietoihin lainsäädännöistä ja viranomaiskäytänteistä. Vertailua on toteutettu vuodesta 2009.





ILGA-Europen materiaalit vapaat julkastavaksi torstaina 12.5. klo 9.00:

Materiaali saatavilla verkkosivuilta using tällä salasanalla: IE/RainbowEurope2022