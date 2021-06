Tampere vahvistaa asemaansa kansainvälisenä elokuvakaupunkina

Tampereen seudun yritykset luovat uusia saunaelämyksiä maailmanmarkkinoille - Hyvinvoinnin merkityksen kasvaessa kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat etsivät autenttisia saunaratkaisuita 19.4.2021 16:31:38 EEST | Tiedote

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere sekä markkinoinnin ja matkailun asiantuntijaorganisaatio Visit Tampere tiivistävät yhteistyötään Sauna from Finland ry:n kanssa. Strategisella kumppanuudella on tarkoitus aktivoida Tampereen seudun yrityksiä innovoimaan uusia saunaelämystuotteita ja liittymään osaksi kasvavaa saunaelämysalaa. Ekologinen ja kestävästi rakennettu suomalainen sauna nimittäin myy maailmalla ja erityisesti kokonaisratkaisuille on kysyntää.