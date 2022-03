Tampereella kuvattu Hollywood-elokuva Dual saa Euroopan ensi-iltansa

Dual sai Sundance-elokuvajuhlilla erinomaisen vastaanoton. Elokuvan globaalit levitysoikeudet myytiin välittömästi. Yhdysvalloissa levityksestä vastaa RLJE (AMC Networks) ja muun maailman levityksestä Universal Pictures Content Group.

Sci-fi-trillerin pääosia esittävät Karen Gillan (Avengers: Endgame), Aaron Paul (Breaking Bad) ja Beulah Koale (Hawaii Five-O). Elokuva kertoo parantumattomasti sairaasta naisesta (Gillan), joka päättää kloonata itsensä helpottaakseen läheistensä tuskaa menehtymisensä jälkeen. Nainen kuitenkin toipuu, ja ongelmaksi muodostuu kloonin poistaminen. Lopulta tilanne johtaa tuomioistuimen määräämään kaksintaisteluun.

Elokuvan tuotannossa työskenteli noin kaksisataa suomalaista ammattilaista ja avustajaa. Suomalainen sijoitusyhtiö IRP.VC, Business Finland ja Film Tampere mahdollistivat tuotannon toteutuksen Suomessa.

– Suomi on onnistunut houkuttelemaan kansainvälisiä tuotantoja kuvaamaan Suomeen, mutta sen lisäksi tasaista kasvua on saatu tuottamalla sisältöjä yhteistuotantomallilla. Audiovisuaalisella toimialalla onkin merkittävä yhteiskunnallinen potentiaali. Toimialan koulutukseen, kehitykseen ja kansainvälistymiseen panostamalla saadaan luotua vaurautta vuosikymmeniksi, Business Finlandilla av-tuotantojen edistämisen parissa työskentelevä Hanna Vuorinen kertoo. – Dual avasi tien Tampereen av-alan kansainvälistymiseen. Tuotannon myötä olemme saaneet nähdä uusia kotimaisia sekä kansainvälisiä avauksia ja meneillään on kiireinen tuotantovuosi. Tampereen kaupungin tahtotila kehittää av-alaa on vahva. Täällä tehdään toimia, jotka kehittävät alan liiketoimintaympäristöä, infrastruktuuria, osaamista, rahoitusmalleja ja koulutusta, toteaa Film Tampereen ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen.



Elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Riley Stearns ja tuottaja Aram Tertzakian XYZ Filmsiltä vierailevat parhaillaan Suomessa ja osallistuvat Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä järjestettävään Dualin ensi-iltaan.





XYZ FILMS on audiovisuaalisia sisältöjä tuottava yritys, jonka missio on inspiroida kuvallisten tarinoiden kertojia ympäri maailmaa. Itsenäisenä tuotantoyhtiönä ja maailmanlaajuisena myyntiyhtiönä yritys tunnistaa lahjakkaat elokuvantekijät ja herättää heidän tarinansa eloon. XYZ:n perustivat vuonna 2008 Nate Bolotin, Nick Spicer ja Aram Tertzakian. XYZ voitti vuonna 2017 Sundance Grand Jury Prize -palkinnon Macon Blairin I don’t feel at home in this world anymore -elokuvasta.



XYZ:n viimeaikaisiin tuotantoihin kuuluvat muun muassa elokuvat: Stowaway (Netflix original -julkaisu 2021), pääosissa Anna Kendrick ja Toni Collette, God is a bullet, pääosissa Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe ja Jamie Foxx sekä Nocebo, pääosissa Eva Green ja Mark Strong. Tällä hetkellä XYZ:llä on jälkituotannossa Havoc -elokuva (Netflix-tuotanto), jonka on ohjannut Gareth Evans. Elokuvan pääosissa ovat Tom Hardy ja Forrest Whitaker. http://xyzfilms.com

Universal Pictures Content Group onUniversal Filmed Entertainment Groupin (UFEG) yksikkö. joka tuottaa, ostaa, markkinoi ja jakelee elokuvia ja viihdettä maailmanlaajuisesti eri mediamuodoissa. UFEG on osa NBCUniversalia, joka on yksi maailman johtavista media- ja viihdealan yrityksistä ja joka kehittää, tuottaa ja markkinoi viihdettä, uutisia ja tietoa maailmanlaajuiselle yleisölle. NBCUniversal on Comcast Corporationin tytäryhtiö.



Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Film Tampere on elokuvakomissio, joka on osa Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tamperetta. Sen tehtävänä on kehittää alueen audiovisuaalista alaa ja tarjota seudulle sijoittuville tuotannoille palveluita koko tuotannon ajan. www.businesstampere.com





