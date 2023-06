Tampereen seutu vahvistaa panostusta siruteollisuuteen

– Tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä meillä on Tampereen seudulla merkittävä eurooppalainen siruosaamiskeskus, joka sisältää suunnittelua, valmistusta ja vahvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, kertoo Petri Räsänen .

Tällä hetkellä sirut suunnitellaan pitkälti Yhdysvalloissa ja valmistetaan Taiwanissa. Euroopan unioni haluaa vahvistaa maanosan siruomavaraisuutta. Suomi tähtää eurooppalaiseksi siruosaamisen kärkimaaksi.

Petri Räsänen on työskennellyt Pirkanmaan liitossa Innovaatio- ja tulevaisuustyön johtajana sekä Työ- ja elinkeinoministeriössä digipolitiikkatiimin johdossa. Sirut ovat olleet selkeä osa myös nykyistä työnkuvaa.

– Onhan tämä työ minulle once in a lifetime -mahdollisuus. Tässä yhdistyy teknologinen, liiketoiminnallinen, yhteiskunnallinen ja maailmanpoliittinen tekeminen.

– Petri on erinomainen valinta vaativaan ohjelmajohtajan tehtävään. Hänellä on monipuolinen teknologiaosaaminen, hyvät yrityskontaktit ja eri kehitys- ja rahoitusinstrumenttien tuntemus niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Petrin yhteiskuntasuhteista ja ohjelmaosaamisesta on varsinaisen siruohjelman ohella hyötyä yhtiölle monessa muussakin kehityskokonaisuudessa nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen.