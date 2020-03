Tays avasi neuvontapuhelimen koronaviruksesta

Kaksi pirkanmaalaista on sairastunut tuhkarokkoon 12.2.2020 14:03:14 EET | Tiedote

Kaksi pirkanmaalaista on sairastunut tuhkarokkoon kaukomatkan jälkeen. Sairastuneet ovat rokottamattomia nuoria aikuisia, ja he matkustivat samassa seurueessa tammikuussa. Sairastuneet ovat joutuneet sairaalahoitoon voimakkaiden oireiden takia. Koska rokottamattomien henkilöiden tuhkarokko on erittäin tarttuva, taudille altistuneet on kartoitettu ja heihin ollaan yhteydessä. Tuhkarokko tarttuu helposti. Tartuntaan riittää oleskelu samassa tilassa sairastuneen kanssa. Tuhkarokkorokotuksia alettiin antaa Suomessa vuonna 1975 ja MPR-rokotukset käynnistettiin 1982. 60-luvulla Suomessa esiintyi vielä laajoja tuhkarokkoepidemioita, ja useimmilla ennen vuotta 1965 syntyneillä on suoja tuhkarokkoa vastaan. Vuosina 1965-74 syntyneillä saattaa olla puutteita rokotussuojassa, eivätkä he välttämättä ole sairastaneet tuhkarokkoa. Jos ei ole varma rokotussuojastaan, MPR-rokote kannattaa ottaa. Suoja tuhkarokkoa vastaan edellyttää joko sairastettua tuhkarokkoa tai kahden MPR-rokotuksen antamaa suojaa