Tays keskittyy pääsiäisenä vain päivystykseen - Valkeakosken päivystys avataan

Lakko vaikeuttaa entisestään Taysin toimintaa 12.4.2022 16:07:02 EEST | Tiedote

Tehyn ja Superin lakko vaikeuttaa entisestään Taysin toimintaa. Tänään saadun ilmoituksen mukaan Tehyn keskuslakkotoimikunta on vähentänyt jo aiemmin sovittua suojelutyön määrää keskiviikolta. Myös torstailta on vähennetty suojelutyön määrää viikon aiempiin päiviin verrattuna. - Nyt tiedossa oleva suojelutyön määrä on merkittävästi aiempaa pienempi ja tarkoittaa käytännössä sitä, että joudumme valitettavasti peruuttamaan ennalta sovittuja kiireisiä hoitoja sekä vuodeosastoilta, toimenpideyksiköistä että poliklinikoilta, kertoo Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand. Taysista pyritään olemaan yhteydessä puhelimitse tai tekstiviestillä potilaisiin, joiden vastaanottoaika tai leikkausaika joudutaan perumaan 13.-14.4. - Vaikeutunut tilanne tulee vaikeuttamaan myös päivystyspotilaiden hoitoa, mutta teemme parhaamme päivystyksen turvaamiseksi, toteaa Juhani Sand. Lakon on ilmoitettu loppuvan perjantaina 15.4. klo 6. Lakon on määrä alkaa uudelleen laajentuneena keskiviikkona 20.4. klo 6. Lisäti