Tays Keskussairaalan uudisrakennukset avautuvat yleisölle lauantaina

Taysin uusi pääsisäänkäynti avataan 28.9. Taysin uusi pääsisäänkäynti avataan lauantaina 28.9. Uudesta pääsisäänkäynnistä on kulkuyhteys useimpiin sairaalan yksiköihin. Neljä vuotta kestänyt etupihahanke kattaa kolme uudisrakennusta, uuden pääsisäänkäynnin sekä pysäköintihallin. Etupihalla sijaitseva Sydänsairaala otettiin käyttöön jo toukokuussa 2018. Taysin uudessa pääaulassa myös palvelut ovat uudistuneet. Aulassa neuvontapisteen lisäksi palvelevat R-kioski, Pikante Cafe, Tammedica-apteekki sekä Subway. Aulassa sijaitsevasta Kohtaamispaikasta voi saada vertaistukea eri potilasjärjestöiltä. Lisäksi aulassa on hiljentymishuone sekä viihtyisä oleskelutila. Osa pysäköintihallista on ollut käytössä jo toukokuusta 2018 alkaen, mutta nyt pysäköintihalli on valmis kokonaisuudessaan, ja siellä on yli 400 autopaikkaa. Pysäköintihallista on suorayhteys liukukäytävää pitkin uuteen pääaulaan tai hissillä suoraan kerroksiin. Myös saattoliikenne ja taksiliikenne ohjataan pysäköintihalliin. Ensimmä