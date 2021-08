Tays suosittelee: Suojaa itseäsi ja vauvaa raskauden aikana – ota koronarokote

Pirkanmaa siirtyy leviämisvaiheeseen 3.8.2021 15:22:43 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hankalaan koronatilanteeseen ei ole tullut helpotusta, ja tilanne on mennyt edelleen huonompaan suuntaan. Alueellinen pandemiaohjausryhmä totesi kokouksessaan 3.8., että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtyy koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Koronan ilmaantuvuus alueella on kuluneen kahden viikon ajalta 149 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa tehdyistä testeistä on edellisen viikon ajalta 4,4 prosenttia.