Taysiin soitettavissa puheluissa katkoksia keskiviikkona 30.1.2019 kello 13–16

Rintaimplantin ja imusolmukesyövän mahdollista yhteyttä selvitetään 16.1.2019 15:53 | Tiedote

Viime vuosina on havaittu, että rintaimplanttien ja imusolmukesyövän (lymfooman) välillä saattaa olla yhteys. Joillakin hyvin harvoilla potilailla on todettu anaplastinen suurisoluinen imusolmukesyöpä (BIA-ALCL), joka on non-Hodgkinin lymfooman eli imusolmukesyövän alatyyppi. Tapauksia on todettu jonkin verran enemmän potilailla, joille on laitettu karheapintainen implantti.