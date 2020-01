Taysin kehitysvammahuollon vastavalmistuneessa terapiarakennuksessa panostetaan liikuntaan

Taysin kehitysvammahuollon poliklinikka sekä kehitysvammaisten kuntoutuspalvelut toimivat Nokian Pitkäniemessä. Tammikuussa otetaan käyttöön vastavalmistunut terapiarakennus, jossa on kuntosali, terapia-allas sekä henkilöstön työtiloja.

Taysin kehitysvammahuollon poliklinikka sekä kehitysvammaisten kuntoutuspalvelut toimivat Nokian Pitkäniemessä. Tammikuussa otetaan käyttöön vastavalmistunut terapiarakennus, jossa on kuntosali, terapia-allas sekä henkilöstön työtiloja.

Liikunnalla on merkittäviä hyötyjä kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutuksessa. Liikunnan kautta asiakkaiden on mahdollista kanavoida energiaansa hyödyllisellä tavalla, ja liikunnan lisäämisellä on havaittavissa välillisiä vaikutuksia myös aggressiivisen käytöksen vähenemiseen. Asiakkaiden liikuntamahdollisuuksien parantaminen olikin uuden terapiarakennuksen rakentamisen lähtökohtana.

Aiemmin Pitkäniemessä ei ole ollut allaskuntoutukseen soveltuvaa tilaa.Nyt altaaseen pääsevät myös vaikeasti liikuntaesteiset.

-Terapia-altaassa pystytään tehokkaasti ja turvallisesti kuntouttamaan tuki- ja liikuntaelimistöä sekä harjoittamaan vartalonhallintaa ja tasapainoa. Veden tukeva ja vastustava ominaisuus tarjoaa helpotusta ja tehokkuutta harjoitteluun, kuvailee toimialuejohtaja Tuulikki Parikka.

Rakennuksessa on myös uusi kuntosali, joka sekin tarjoaa modernit puitteet liikkumiselle. Liikuntaan kannustaa myös testamenttilahjoitusvaroilla hankittu liikunnallisia pelejä sisältävä iWall-virtuaaliseinä.

Virtuaaliseinää on aiemmin voinut nähdä esimerkiksi kauppakeskuksissa, lentokentillä ja messuilla, mutta tiettävästi Tays on ensimmäisiä kehitysvammaisten kuntoutuskeskuksia, jossa sitä hyödynnetään.

-Virtuaaliseinästä saamme monia hyötyjä: pelaaminen vaatii tarkkaavaisuutta, keskittymistä, tasapainoa ja oman kehon hahmottamista. Ihminen liikkuu huomaamattaan ja kokee onnistumisen tunteita, kertoo projektipäällikkö Jyrki Borenius.

Ulkona liikkumiseen Pitkäniemessä panostetaan entiseen tapaan, mutta virtuaaliseinä tarjoaa uuden lisämahdollisuuden lyhyeen liikunnalliseen hetkeen myös sisätiloissa.

Toiminnallisessa kuntoutuksessa hyödynnetään monia menetelmiä, ja liikuntatilojen lisäksi käytössä on myös opetuskeittiö, musiikkitila ja aistitila.

Lähes kaikki Pirkanmaan kehitysvammaiset asioivat jossain vaiheessa Taysin kehitysvammahuollossa, useimmiten poliklinikalla. Pidemmille kuntoutusjaksoille tullaan myös Pirkanmaan ulkopuolelta.

Suuri osa kehitysvammaisista on avohoidon palvelussa ja pärjää kokonaan ilman laitoshoitoa. Avohoidon palveluja on kehitetty ja laitoshoitoa vähennetty. Kymmenen vuotta sitten Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä oli kehitysvammahuollon laitospaikkoja noin 250, nyt niitä on 80.

-Meillä Taysissa on erittäin hyvää kehitysvammaosaamista ja sitoutunut henkilökunta. Nyt kun kaikki toiminta on Pitkäniemessä, pääsemme tekemään entistä tiiviimmin yhteistyötä arjessa, kun olemme fyysisestikin toisiamme lähempänä, kertoo Parikka.

Tays Kehitysvammahuolto:

Kuntoutuspaikkoja 80.

Poliklinikalla käy päivittäin noin 25-30 asiakasta perheineen/tukihenkilöineen.

Vuosittain tulee yli 100 uutta asiakasta poliklinikkapalvelun piiriin.

Asiakkuus jatkuu usein läpi elämän.

Henkilökuntaa noin 250.

Katso alueen kartta Uusi rakennus on numero 73.

Lisätietoja: toimialuejohtaja Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pshp.fi, puh. 0500 633 607

Projektipäällikkö Jyrki Borenius, jyrki.borenius@pshp.fi, puh. 050 313 0422