Taysin kehitysvammapoliklinikka siirtyy Nokian Pitkäniemeen

Taysin kehitysvammapoliklinikka siirtyy vuodenvaihteessa Tays Keskussairaalasta Nokian Pitkäniemeen. Poliklinikka on 30.12.2019 alkaen kehitysvammahuollon tukikeskuksen rakennuksessa 72. Uusi osoite on Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi. Taysin kehitysvammahuollossa otetaan samalla käyttöön myös uusi postiosoite, joka on PL 1000, 37101 Nokia.

Poliklinikalle ilmoittaudutaan rakennuksen 72 ensimmäisen kerroksen ala-aulassa. Vastaanottotilat sijaitsevat rakennuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Tiloihin on esteetön kulku. Muutoksen johdosta Taysin kehitysvammahuollon kaikki palvelut ovat jatkossa samoissa tiloissa. ‒ Jatkossa voimme paremmin hyödyntää kaikkien kehitysvammahuollon asiantuntijoidemme osaamista asiakkaiden hyväksi. Palvelujen yhdistäminen samaan paikkaan parantaa myös tiedonkulkua, kertoo toimialuejohtaja Tuulikki Parikka. Kehitysvammahuollolla on Pitkäniemessä varsin uudet ja nykyaikaiset tilat. Poliklinikka sijoittuu tukikeskukseen, jonka rakennukset valmistuivat vuonna 2014. Tammikuussa saadaan lisäksi käyttöön uusi terapiarakennus, jossa tukikeskuksen asiakkaat pääsevät muun muassa uima-altaaseen allasterapiaan. Pysäköinti Pitkäniemen alueella on ilmaista. Kehitysvammapoliklinikan asiakkaille on varattu erityisesti pysäköintialue P5 mutta myös muita alueen pysäköintialueita voi käyttää. Lisäksi Pitkäniemeen kulkee 2-3 kertaa tunnissa Tampereen kaupunkiliikenteen linja-auto numero 29 A. Pitkäniemen alueella on kahvio sekä lounasmahdollisuus kello 10.30-13.30 Voimian ravintokeskuksessa. Poliklinikan neuvonta vastaa numerossa 03 311 67920.

Avainsanat kehitysvammahuoltoPitkäniemiTays

Yhteyshenkilöt