Taysin lasten ja nuorten kipupoliklinikan toiminta alkaa

Lasten ja nuorten kipupoliklinikan perustaminen Taysiin mahdollistui, kun Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n saama 400 000 euron lahjoitus Tampereen Lihakauppiasyhdistykseltä päätettiin ohjata lasten ja nuorten kivun hoitoon. Poliklinikan toiminta päästään aloittamaan 10.1.2022.

Kipupoliklinikan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Tätä ennen potilaalle on yleensä jo tehty kattavat tutkimukset erilaisia sairauksia poissulkien. Kipupoliklinikan toiminnan päätavoite on kuntouttavassa toiminnassa. Jokaiselle potilaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteena on, että hyvällä kivunhoidolla lapsi voisi jatkaa tavanomaista arkea harrastuksissa ja koulussa käyden.

Lasten ja nuorten hoito kipupoliklinikalla perustuu moniammatillisuuteen

Kipupoliklinikan potilaan hoito alkaa aina sairaanhoitajan vastaanotolla tehtävällä alkukartoituksella. Apuna käytetään kipukyselylomakkeita. Kartoituksen tavoitteena on selvittää kiputilanteen lisäksi lapsen ja perheen kokonaistilanne sekä voimavarat. Tarvittaessa mukaan voidaan liittää myös fysioterapeutin, toimintaterapeutin sekä kipupsykologin tekemät alkututkimukset.

- Toiminta tapahtuu ensisijaisesti poliklinikan vastaanotolla. Perhe tapaa sekä kivun hoitoon perehtyneen lastentautien erikoislääkärin että sairaanhoitajan. Joissain tapauksissa kivun luonteen tarkempi selvittäminen vaatii sairaalaseurantaa, vastuualuejohtaja Tuija Poutanen kertoo.

Kipupoliklinikalla työskennellään moniammatillisesti. Poliklinikan työntekijöihin kuuluvat lasten kivun hoitoon perehtyneen lastentautien erikoislääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi kipupsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Akuutin kivun hoitoon osallistuvat lisäksi anestesialääkäri sekä lastenkirurgi. Poliklinikan kiputyöryhmään kuuluvat myös kuntoutusohjaaja, lastenneurologi, lasten reumalääkäri sekä lasten ja nuorten psykiatrian asiantuntijat.

- Hoitokeinoina käytetään lyhytinterventioita kipupsykologin tai fysioterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotoilla sekä psykofyysistä fysioterapiaa. Lapsen toimintakyky pyritään palauttamaan ei-lääkkeellisin keinoin. Myös ryhmämuotoista kuntoutusta nuorille kehitellään. Kipupoliklinikka kehittää ja tutkii kivunhoitoa yhteistyössä HUS:n Lasten kipukeskuksen kanssa, Poutanen kertoo.