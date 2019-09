Taysin lasten päivystys muuttaa lasten ja nuorten sairaalaan 17.9.2019 kello 8 alkaen

300 sairaalarakentamisen asiantuntijaa Tampereella My Optimal Hospital -konferenssissa 12.-13.9. 2.9.2019 14:41:07 EEST | Tiedote

300 sairaalarakentamisen asiantuntijaa Tampereella My Optimal Hospital –konferenssissa 12.-13.9. Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto järjestävät ensimmäistä kertaa kansainvälisen sairaalarakentamisen konferenssin. Tapahtuma kokoaa 300 sairaalapäättäjää ja kehittäjää sekä sairaalasuunnittelun ja sairaalarakentamisen asiantuntijaa. Osallistujia on pohjoismaiden lisäksi mm. Hollannista, Englannista, USA:sta ja Japanista. Konferenssi on loppuunmyyty. My Optimal Hospital -konferenssi tarjoaa monipuolisen katsauksen sairaalatoiminnan ja sairaalan prosessien optimointiin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Teemoina ovat sairaalan tilaratkaisut, asiakaslähtöinen tilasuunnittelu ja tilojen kehittäminen sairaalan toiminnan ehdoilla. Miten rakennetaan viihtyisä mutta tehokas sairaalaympäristö? Miten alati muuttuvassa yhteiskunnassa rakennetaan sairaala, joka palvelee sekä nyt että tulevaisuudessa? Sairaalakehittämistä tarkastellaan eri toimintojen näkökulmista huomioiden