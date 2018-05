Taysin pysäköintihalli avataan 2.5.

8 tähden sairaala katsoo erikoissairaanhoidon tulevaisuuteen 12.4.2018 13:00 | Tiedote

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireille esitetään yhteistyön syventämistä vaiheittain rakennettavan alustayhtiön kautta. Nyt on perusteellisen maakunnallisen keskustelun aika. Sairaanhoitopiirien marraskuussa käynnistämän selvitystyön keskiössä oli kysymys erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisen tulevaisuudesta. Yhteinen näkemys on, että laatu- ja osaamisvaatimusten ja kustannuspaineiden kasvaessa sekä väestön ikääntyessä on tehtävä laajempaa yhteistyötä. - Maakunta ja sote-uudistuksessa järjestäjä ja tuottaja erotetaan, ja tätä valmistelua on tehty erityisesti erikoisairaanhoidon tuottamisen näkökulmasta. Tavoitteenamme on tarjota maakunnille palveluja nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin, linjaa hankkeen seurantaryhmää vetänyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen. Selvitystyön tuloksena sairaanhoitopiireille esitetään niin sanotun alustayhtiön perustamista syksyllä 2018, mikä tarjoaisi pohjan yhteisen palvelutuotannon kehittämiselle. Alustayhtiön tuo