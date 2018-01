Taysin teho-osastolla kosteusvaurio: teho siirtyy E-rakennukseen

Hatanpään sairaala ja Tays yhdistyvät vuoden alussa 14.12.2017 14:49 | Tiedote

Pirkanmaan koko julkinen erikoissairaanhoito on 1.1.2018 lähtien Taysin toimintaa. Tampereen kaupungin omistama Hatanpään sairaala yhdistyy Taysiin, ja kaupungin erikoissairaanhoidon noin tuhat työntekijää siirtyy sairaanhoitopiirin palvelukseen. Sairaala- ja kuntoutuspalveluista Tampereen kaupungille jäävät Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut. Hatanpään sairaalan puhelinnumerot muuttuvat 10. tammikuuta 2018. Uusi vaihteen numero Tays Hatanpäälle on silloin 03 311 58000. Sairaanhoitopiirin muita yksiköitä palveleva vaihde ei muutu, se on edelleen 03 311 611. Asiakasmaksut muuttuvat sekä valtakunnallisen asetuksen vuoksi että sairaaloiden toiminnan yhdenmukaistamisen vuoksi. Uudet asiakasmaksut löytyvät vuoden alusta osoitteesta tays.fi, jossa on myös kuvattu kaikki Taysin tarjoamat palvelut. Potilasta voidaan tarvittaessa tutkia ja hoitaa kaikissa Taysin toimipisteissä. Kutsut tutki