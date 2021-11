Taysin vanhan osan uudistamisen valmistelu etenee

Tays Keskussairaalan vanhan osan uudistamisen valmistelu etenee. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelman 8.11.2021. Marraskuun lopulla hankkeen investointipäätös viedään valtuuston käsittelyyn. Rakentamisen mahdollistavaa poikkeuslupaa ollaan haettu Tampereen kaupungilta.

Vanhan osan uudistamisen suunnittelu on jo pitkällä. Tiloissa toimivat yksiköt ovat laatineet toiminnalliset suunnitelmat, toiminnasta on tehty tuottavuuspotentiaalin kartoitus sekä potilasvirtojen kulkua on analysoitu. Muun muassa näiden selvitysten perusteella on arvioitu tilojen tarvetta, toimintojen optimaalista sijoittelua sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

Rakennusten sijoittumiseen selvitettiin useita vaihtoehtoja, ja jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto, jossa B-rakennuksen ympärille rakennetaan uusia rakennuksia.



Katso tiedote 14.6.2021

Iso kokonaisuus uudistuu kahdessa vaiheessa

Vanhan osan uudistaminen tullaan jakamaan kahteen vaiheeseen.

Ensimmäinen vaihe 2023-2029

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uutta tilaa noin 115 000 brm2. Uudisrakentamisen jalkoihin jäävä Q-rakennus puretaan, ja siellä toimiville yksiköille haetaan väistötilat yhdessä käyttäjien kanssa. Uusien rakennusten valmistuttua (arvio v. 2029) niihin voidaan siirtää toiminnat vanhoista rakennuksista.

Ensimmäisen vaiheen alustava kustannusarvio on noin 700 miljoonaa.

Toinen vaihe 2029-2033

Uutta tilaa rakennetaan noin 65 000 brm2 ja lisäksi remontoidaan B-rakennus, jonka täytyy remontin aikana olla tyhjillään. A- ja ja K-rakennukset puretaan. Muualla vuokratiloissa, kuten Hatanpäällä ja FM-rakennuksissa, toimivaa erikoissairaanhoitoa siirretään Kaupin kampukselle.

Toisen vaiheen alustava kustannusarvio on 400 miljoonaa euroa.

Keskeisiä tavoitteita tuleviin tiloihin

Perustuen muun muassa alussa mainittuihin selvityksiin, tavoitellaan uusiin tiloihin esimerkiksi seuraavia muutoksia:

Acutan sisälle tehdään kuvantamisen tiloja, ja teho, vuodeosastot ja leikkaussalit sijoitetaan Acutan lähelle (yläpuolella).

Lasten ja aikuisten teho-osasto sijoitetaan samaan kokonaisuuteen.

Leikkaustoiminnan kokonaisuus mahdollistaa kotiuttamisen suoraan heräämöstä tai kotiuttamisosaston kautta ja vähentää tarvetta siirtää potilaita vuodeosastolle.

Poliklinikat sijoitetaan yhdelle alueelle, jolloin huoneita voidaan käyttää joustavammin tarpeen mukaan.

Kuvantamisen toimenpiteiden jälkeinen seuranta poliklinikoiden tarkkailupaikoille, ei vuodeosastoille.

Erikoisalojen yksiköitä kootaan isompiin kokonaisuuksiin.

Valvontaosastot keskitetään osastojen yhteyteen.

Vuodeosastot ovat muuntojoustavia. Lähtökohtana on, että 50 % on yhden hengen huoneita.

Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A,B,K, P ja H) sijaitsevat muun muassa Acuta, pääkeskus, ihotaudit, sisätaudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Arto Ranta, etunimi.sukunimi@pshp.fi, puh. 050 512 1546