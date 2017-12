Taysin vuosi alkaa ”viiden tähden sairaalana”

Sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnilleen 15 miljoonaa euroa 16.11.2017 13:24 | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt palauttaa jäsenkunnille edellisten vuosien taseeseen kertynyttä ylijäämää 15 miljoonaa euroa. Palautus jaetaan kunnille peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa ja maksetaan kuluvan vuoden joulukuussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä oli vuodenvaihteessa taseessa ylijäämää 28,5 miljoonaa euroa. Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä valmistelluissa lakiluonnoksissa on linjattu, että sairaanhoitopiirin mahdolliset alijäämät tulee kattaa ennen maakunnan toiminnan aloittamista. Lakiluonnokset eivät ota kantaa mahdollisten ylijäämien käsittelyyn. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talouden tämänhetkinen tasapainoinen tila mahdollistaa ylijäämän palautuksen. Taseeseen jäljelle jäävän ylijäämän palautusaikataulu arvioidaan vuonna 2018, kun sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut ja maakuntauudistuksen aikataulu on varmistunut. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perussopimusta muutettiin kesäkuussa siten, että