Terveydenhuollon yksiköihin tiukempi vierailurajoitus

Jaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen koronaepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa mutta siirtymistä leviämisvaiheeseen pyritään aktiivisesti ehkäisemään. 14 vuorokauden ilmaantuvuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on joulukuun alkaessa 63,9 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten näytteiden prosenttiosuus 7 vuorokauden ajalta tutkituista näytteistä on Fimlabin näytteiden perusteella nyt 1,6 prosenttia.

Viime viikolla tehtyjä Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän linjauksia on laitettu hyvin toimeen kunnissa. Pandemiaohjausryhmä täydensi tänään viime viikolla tehtyjä suosituksia linjaamalla terveydenhuollon yksiköiden vierailuja. Terveydenhuollon yksiköissä vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja kriittisesti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso. Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille. Niin ikään ohjausryhmä täsmensi, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan järjestää ulkona. Harrastustoiminta ei kuulu aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten piiriin. Ohjattua harrastustoimintaa kannattaa järjestää kuitenkin pienissä ryhmissä. Tartuntoja 21:ltä eri työpaikalta Viikolla 48 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin yhteensä 215 tartuntaa. Tartunnan lähde oli selvillä 166:lla sairastuneella eli 77 prosentilla. Selvittämättä jäi 42:n henkilön tartunnan lähde. Yhä enemmän tartuntoja on ikäluokissa 50-69 -vuotiaat. Näissä ikäluokissa on keskimäärin jo monia riskitekijöitä, jotka voivat johtaa sairaalahoitoa vaativaan taudinkuvaan. Viime viikon aikana eniten tartuntoja tuli kotona perheen kesken, yhteensä 66 tartuntaa. Työpaikoilta tuli 29 tapausta 21:ltä eri työpaikalta, kouluista tuli 11 sairastunutta, ja niistä lähes kaikki aikuisilta. Sukulaisen ja ystävän tapaamisesta tuli 17 tartuntaa, baareista kahdeksan ja vapaa-ajan harrastuksista kahdeksan. Yksityisistä juhlista tuli viisi tapausta ja ulkomailta kuusi tapausta. Noin kolmasosa sairastuneista oli edeltävästi karanteenissa.

Yhteyshenkilöt