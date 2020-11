Tiistaina 17.11 on Maailman keskospäivä – päivän teemaväri on violetti

Maailman keskospäivää vietetään 17. marraskuuta. Keskospäivänä useat tunnetut rakennukset saavat violetin teemavärin. Tänäkin vuonna Tampereella violettia väriä nähdään Näsinneulassa, Tays Keskussairaalassa ja Tampere-talossa.

Keskonen on lapsi, joka syntyy ennen 37. raskausviikkoa. Pikkukeskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen 32 raskausviikkoa tai painanut syntyessään enintään 1500 grammaa. Nykyisin lasta varaudutaan hoitamaan, jos raskaus on kestänyt 22 raskausviikkoa. Ennenaikaisen syntymän riskitekijöitä ovat muun muassa monisikiöraskaus, raskausmyrkytys, infektiot tai sikiön epämuodostuma. Usein ennenaikaisen synnytyksen syy jää kuitenkin epäselväksi.

Puolikiloinenkin usein selviää

Suomessa noin kuusi prosenttia kaikista vastasyntyneistä syntyy keskosena ja noin prosentti pikkukeskosena. Tays Keskussairaalassa vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla hoidetaan vuosittain noin 350 keskosta, joista keskimäärin 55 painaa 1000–1500 grammaa ja 25 alle 1000 grammaa. Suomessa pienimmät eloonjääneet keskoset ovat olleet kahvipakettia pienempiä.

Lapsen syntyessä ennenaikaisesti häneltä puuttuvat vielä ne ominaisuudet, jotka olisivat kehittyneet raskauden viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Keskosten sairaudet johtuvatkin useimmiten elimistön epäkypsyydestä. Lapsen selviytymisen kannalta tärkeämpää on yleensä se, montako raskausviikkoa on takana, kuin se, paljonko lapsi painaa. Käytännössä lapsella on mahdollisuuksia selvitä hengissä hänen syntyessään 22. – 23. raskausviikolla ja painaessaan 450 – 600 grammaa.

Keskoskaapista kenguruhoitoon

Keskoset tarvitsevat tehokkaan hoidon rinnalla paljon pehmeää hoitoa, hiljaisuutta ja hellyyttä. Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita hoitajia, joten heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa vauvan hoitoon mahdollisimman paljon alusta alkaen on tärkeää.

Keskoslasta hoidetaan aluksi keskoskaapissa lämpötasapainon vuoksi, kunnes elintoimintojen kehityttyä vauva pääsee mm kenguruhoitoon. Kenguruhoito lujittaa vauvan ja vanhempien välistä kiintymyssuhdetta sekä edistää lapsen kasvua ja kehitystä. Kenguruhoidossa vauvaa pidetään paljaalla iholla rintaa vasten ja keinutellaan hiljakseen vaikkapa keinutuolissa.

Uudet tilat vuosi sitten käyttöön

Taysin uusi vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto sijaitsee Keskussairaalan D-rakennuksessa aivan uusissa moderneissa tiloissa, joissa vauvan äiti, isä ja sisarukset voivat viettää aikaa pikkuisen luona ja auttaa häntä varttumaan.

Yhdelle perheelle tarkoitetut huoneet on varustettu lahjoitusvaroilla hankituilla älylasiratkaisuilla. Niiden avulla hoitajat pystyvät tarkkailemaan pikkuisen vointia lasin ollessa kirkkaana, ja perhe saa kaipaamaansa yksityisyyttä, kun vauvan tilanne sallii lasin himmentämisen läpinäkymättömäksi. Lasin olomuoto muuttuu napin painalluksella.