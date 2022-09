J. K. Tamminen

TÖRKEÄ PETOS

Rikostarinoita Suomesta

Ilmestyy 15.9.2022

Myös e- ja äänikirjana



Kirja kuvaa petosliigan toimintatapoja, tilauksesta tehtyjä petoksia, lottovoittajan kynimistä, verohuijauksia ja monia muita rikollisia tapoja, joilla Suomessa on kääritty ja piilotettu omaisuuksia. Osa näistä rikoksista on ollut julkisuudessa, osa on sinne pian nousemassa. Osa petoksista kätkee sisäänsä suuria talousrikoksia, joita ei ole vielä edes havaittu.

Teos tutustuttaa petosmiesten elämäntapaan, jossa on rahan tuomaa loistetta, mutta myös tuskaa ja ahdistusta. Entisenä ammattirikollisena Tamminen pääsee poikkeuksellisen lähelle rikollisia. Toisaalta lakimiehenä hän on kuin kotonaan pöytäkirjojen ja arkistojen parissa.

J. K. Tamminen on haastatellut etsintäkuulutettuja rikollisia paitsi kotioloissa ja vankiloissa myös pakosalla. Etsintäkuulutettujen haastattelut ovat vieneet hänet Suomen lisäksi muun muassa Thaimaahan, Yhdysvaltoihin, Espanjaan, Italiaan, Kreikkaan, Turkkiin, Venäjälle ja Baltiaan.

J. K. Tamminen on Virossa asuva kirjailija, lakimies ja teologi. Tamminen on julkaissut rikosromaanitrilogian sekä lukuisia tietokirjoja erilaisesta rikollisuudesta, muun muassa teokset Totuus tapaus Aarniosta, Malmin nainen – Mari Romanon tarina, Perintämies ei soita kahdesti – 1990-luvun lama Suomessa sekä viimeisimpänä etenkin äänikirjana erittäin suositun Estonian salaisuudet.