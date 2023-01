Transjärjestöt: Translain uudistus on elintärkeä!

Eduskunta on vihdoin päättämässä translain uudistamisesta. Järjestömme kokoavat yhteen transsukupuolisia naisia, miehiä ja ei-binäärisiä, intersukupuolisia sekä muita sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Ehdotetut lakimuutokset vaikuttavat suoraan meihin.

Suomen translaki on auttamattomasti vanhentunut. Hallituksen esityksen tavoite onkin vahvistaa itsemääräämisoikeutta niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen erotettaisiin sukupuolen lääketieteellisistä korjaushoidoista. Lisäksi laista poistettaisiin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja psykiatrisen diagnosointiprosessin läpikäymisestä. Lain uudistamista ovat kerta toisensa jälkeen suositelleet ihmisoikeustoimijat niin Euroopan neuvoston kuin YK:n piirissä.

Me transjärjestöt ja -toimijat niin Suomessa kuin muualla maailmalla olemme yksimielisiä siitä, että sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee perustua itsemääräämisoikeuteen.

Olemme vuosikausia kamppailleet sen puolesta, ettei meihin kohdisteta epäinhimillisiä, nöyryyttäviä ja turhia vaatimuksia, joita sukupuolen vahvistamisen ehtona eri maissa on.

Vaatimuksemme on kuultu jo useassa maassa ja osassa näistä lainsäädäntö on ollut paljon edistyksellisempää, kuin mitä nyt Suomessa ehdotetaan. Euroopassa jo yhdeksässä maassa on itsemääräämisoikeutta kunnioittava translaki. 17 eurooppalaisessa maassa on olemassa menettely alaikäisen sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Itsemääräämisoikeuteen perustuvalla translailla ei ole ollut kielteisiä vaikutuksia transsukupuolisten saati cissukupuolisten elämään. Tällaisen lainsäädännön keskeinen vaikutus on ollut, että transihmisten sukupuolen vahvistaminen tapahtuu meitä ja ihmisoikeuksiamme kunnioittavasti.

Eduskunnasta asti on lietsottu pelkoa siitä, että translain muuttaminen avaisi portit cissukupuolisten harjoittamalle seksuaaliselle ahdistelulle sukupuolitetuissa tiloissa, asevelvollisuuden välttelylle ja muunlaiselle rikolliselle toiminnalle. Tällaiset uhkakuvat ovat kaukaa haettuja, eikä translakiesityksessä ole mitään edellä mainittua mahdollistavia porsaanreikiä. Voisiko lakiuudistuksen syynäämisessä keskittyä uhkakuvien keksimisen sijaan siihen, että kyseessä on meidän elämäämme takuulla ja aivan valtavasti vaikuttava, kipeästi kaivattu uudistus?

Muutoinkin eduskunnassa käyty keskustelu meistä ja oikeuksistamme on ollut raadollista ja loukkaavaa. Kansanedustajilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia tietoa ja kuulla meitä, joita laki tosiasiallisesti koskettaa. Harva ennakkoluuloihin tarrautunut on valitettavasti halunnut pysähtyä kuuntelemaan. Haluaisimme, että kansanedustajat aidosti edustaisivat myös meitä. Vähin mitä voisi kansanedustajalta odottaa on, ettei hän käyttäisi asemaansa halventaakseen ihmisarvoamme.

Allekirjoittajat:

Dreamwear Club ry

Trans ry

Transfeminiinit ry

Trasek ry

Seta ry