Translain hyväksyminen merkittävä ihmisoikeusaskel – lapsen oikeudet turvattava jatkossa!

Trans- ja ihmisoikeusjärjestöt: Translaki on ihmisoikeuskysymys, ei omantunnon asia 24.1.2023 09:58:00 EET | Tiedote

Translain ensimmäinen käsittely eduskunnassa on tänään 24.1. Transjärjestöt, Seta ja Amnestyn Suomen osasto muistuttavat, että kyse on perustavanlaatuisesta ihmisoikeuskysymyksestä. Translain uudistusta on ajettu jo yli 10 vuotta.