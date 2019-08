Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Tuomas Viljamaa on nimitetty Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtajaksi 1.9.2019 alkaen. Hän työskenteli aiemmin Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Viljamaa vastaa asuntopolitiikkaan ja asuntomarkkinoihin liittyvistä asioista Suomen Vuokranantajilla sekä johtaa vaikuttamis- ja tutkimustyötä.

”Suomen Vuokranantajien tärkeä tehtävä on tuottaa mahdollisimman hyvää asiantuntijatietoa asuntomarkkinoille. Yksityiset vuokranantajat ovat vapaarahoitteisten vuokra-asuntomarkkinoiden suurin toimija. Vuokramarkkinoiden toiminnan kannalta yksityisillä vuokranantajilla on aivan keskeinen rooli: he tarjoavat kodin noin puolelle miljoonalle suomalaiselle. Siksi on tärkeää, että päättäjillä on riittävästi tietoa yksityisten vuokranantajien toiminnasta asuntomarkkinoilla”, sanoo Tuomas Viljamaa.

”Nimitys vahvistaa Suomen Vuokranantajien asiantuntijaroolia ja edellytyksiä auttaa päättäjiä sekä tarjota asuntomarkkinatietoa. Suomen Vuokranantajien tulevaisuuden tavoitteena on entisestään vahvistaa tutkimusten tuottamista ja teettämistä, jotta päättäjillä ja sidosryhmillä on käytössä paras mahdollinen tieto asuntopoliittiseen päätöksentekoon”, sanoo Suomen Vuokranantajien syyskuussa aloittava toiminnanjohtaja Sanna Hughes.