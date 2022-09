Tuore hanke herättelee uskonyhteisöjä ja tarjoaa hengellisille sateenkaari-ihmisille kaipaamaansa vertaistukea

Vapaa heti julkaistavaksi

“Tarve jakamiseen ja toisten tarinoiden kuulemiseen on kova. Moni kertoo jääneensä yksin yhteisössään, kun suhtautuminen sateenkaari-ihmisiin on ollut nuivaa”, kertoo Voimavaraksi-hankkeen hankekoordinaattori Riku Karppinen.

Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hankkeen järjestämät vertaisryhmät toimivat verkossa videopuheluina ja chatteina. Niitä tarjotaan eri taustoista tuleville sateenkaari-ihmisille, esimerkiksi lestadiolaistaustaisille ja vapaisiin suuntiin kuuluville sekä seurakuntien työntekijöinä toimiville sateenkaari-ihmisille ja sateenkaari-ihmisten läheisille. Myös ruotsinkielisiä vertaisryhmiä on tarjolla.

Rovaniemeläinen Inkeri Kinnunen on lupautunut toimimaan vapaaehtoisena ryhmänohjaajana lestadiolaistaustaisen sateenkaari-ihmisten vertaisryhmässä.

”Osallistuin aiemmin itse Sinuiksi-neuvontapalvelun järjestämään anonyymiin vertaischattiin. Kun kuuluu kahteen vähemmistöön, niin kriiseilyä ja ristiriitaa oli vain silloin niin paljon, että siinä lähti saman tien hyvät keskustelut. Vaihdoin toisen chatin osallistujan kanssa viestejä pitkän aikaa. En vieläkään tiedä, että kuka tämä henkilö oli, mutta se oli siihen aikaan tosi tärkeää”, Inkeri Kinnunen kertoo.

Kokemus vertaischattiin osallistumisesta oli niin hyvä, että Kinnunen haluaa nyt olla mahdollistamassa samaa muillekin Voimavaraksi-hankkeen kautta.

“Verkossa tapahtuvan vertaistoiminnan vahvuus on siinä, että eri puolilla Suomea asuvat sateenkaari-ihmiset pääsevät kokoontumaan. Vaikka ryhmäläiset eivät välttämättä tunne toisiaan etukäteen, yhteiset kokemukset yhdistävät. Monen kokemus on, että oman identiteetin joutuu salaamaan muilta samaan seurakuntaan kuuluvilta. Siitäkin on juteltu, mikä on auttanut jaksamaan. Hengellisyys on monelle tärkeä voimavara,” hankekoordinaattori Riku Karppinen kertoo.

Voimavaraksi-hankkeen toiminta on ainutlaatuista, koska vertaistoimintaa eri taustoista tuleville hengellisille ja uskonnollistaustaisille sateenkaari-ihmisille ei ole tarjottu yhtä kattavasti. Ryhmät ovat luottamuksellisia ja niissä on sitouduttu kunnioittamaan toisten uskonnollista vakaumusta ja identiteettiä. Uutena keskustelijana voi liittyä mukaan milloin tahansa.



Verkossa tapahtuvan toiminnan lisäksi hanke pyrkii myös tukemaan paikallisten vertaistukiryhmien syntymistä. Tärkeä osa vertaistukea on syksyisin järjestettävä Sateenkaariyhdistys Malkuksen viikonloppuleirit jolle kokoontuu toimintaan osallistuneita ympäri Suomea.

Monissa uskonyhteisöissä vaietaan edelleen sateenkaariasioista

Huhtikuussa alkaneeseen hankkeeseen on kolmivuotinen rahoitus STEA:lta, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Monipuolisen vertaistuen lisäksi hanke luo yhteyksiä eri uskonyhteisöihin ja auttaa niitä kehittämään toimintaansa turvallisemmaksi sateenkaari-ihmisille.

“Monissa yhteisöissä on vallalla vaikenemisen kulttuuri - sateenkaariasiat koetaan hankaliksi, ja oletetaan, että ne eivät koske omaa yhteisöä. Sateenkaari-ihmisiä on kuitenkin kaikissa uskonyhteisöissä. Monet vain valitsevat identiteettinsä salaamisen, mikä on pitemmän päälle hyvin raskasta,” hankepäällikkö Hanna-Leena Autio kertoo.

Hän painottaa, ettei hankkeen tavoitteena ole yhteisöjen uskonkäsitysten muuttaminen, vaan uusien turvallisempien toimintatapojen luominen.

”Olisi tärkeää ymmärtää, etteivät sateenkaari-ihmiset ole taakka vaan voimavara.”

Hankkeessa on kehitteillä verkkokurssi, joka on suunnattu erityisesti hengellisille yhteisöille, jotka ovat vielä alussa sateenkaariasioiden käsittelyssä. Jatkossa hanke tukee uskonyhteisöjä erityisten sateenkaariyhteyshenkilöiden kouluttamisessa. Koulutusta pilotoitiin jo 2018–2021 Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hankkeessa, jossa Espoon ja Tampereen seurakuntayhtymät saivat ensimmäiset sateenkaariyhteyshenkilönsä.