Työnantaja varautunut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Työpaineet sairaalahenkilöstön murheena – Pirkanmaalla näkyvät jatkuvuus ja myönteiset muutokset 2.2.2018 14:26 | Tiedote

Työterveyslaitoksen uuden sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen mukaan työhön panostetaan sairaaloissa paljon mutta se palkitsee yhä harvemmin. Palkitsevuuden taustalla vaikuttavat muun muassa valtakunnalliset kilpailukykysopimuksen toimenpiteet leikkauksineen, arvioidaan Työterveyslaitokselta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yksi Työterveyslaitoksen tutkimussairaaloista. Myös Pirkanmaalla on havaittavissa työpaineiden kasvu. Pirkanmaa sijoittuu tutkimuksessa tälläkin osa-alueella sairaaloiden keskitasolle. Eniten työpaineita Taysissa on koettu päivystyksen, ensihoidon sekä tehohoidon ja anestesian toimialueella sekä kirurgian, gastroenterologian ja syövänhoidon toimialueella. Muutokset koetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yleisesti enemmän myönteisinä kuin kielteisinä muihin organisaatioihin verrattuna. Työn epävarmuus on Pirkanmaalla muita pienempi. Myös päätöksenteko koetaan Pirkanmaalla oikeudenmukaisemmaksi kuin muissa tutkimuskohteissa. Kehityskeskusteluja Pirkanmaalla kä