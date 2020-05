Unkari poistaa transihmisiltä ja intersukupuolisilta ihmisiltä sukupuolen juridisen vahvistamisen

Euroopan perusoikeusviraston kysely osoittaa sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan häirinnän ja vihatekojen yleisyyden, Suomessa vain joka 10. ilmoittaa kokemastaan vihasta 14.5.2020 16:17:29 EEST | Tiedote

Euroopan perusoikeusvirasto on julkaissut maailman laajimman kyselytutkimuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilanteesta Euroopassa. Kyselyyn vastasi 140 000 sateenkaari-ihmistä 28 maasta. Tutkimustulosten mukaan sateenkaari-ihmisten kohtaama syrjintä, häirintä ja väkivalta on edelleen valitettavan yleistä. Myös Suomessa 31 prosenttia vastaajista on kohdannut syrjintää viimeisen vuoden aikana.