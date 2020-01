Uudenlainen lyhyt joustavuutta ja läsnäoloa lisäävä ohjelma lievittää työuupumusta

Biovalley vauhdittaa Keski-Pohjanmaan kansainvälistymistä 15.1.2020 13:26:54 EET | Tiedote

Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta: Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista. Kesällä startannut Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, jonka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen.