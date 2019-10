Uusi podcast paljastaa yllättäviä faktoja Suomen pahamaineisimmasta vankilasta – Kakolan entiset vangit ja vartijat avoimina kovista kokemuksistaan

Äänikirjapalvelu Storytel julkaisee 14.10. kahdeksanosaisen Tositarinoita Kakolasta -podcastin, joka perehdyttää kuulijan entisen Turun keskusvankilan eli tuttavallisemmin Kakolan arkeen. Kokemuksistaan Suomen kovamaineisimmassa vankilassa avautuvat niin Kakolan entiset vangit kuin vanginvartijatkin.

Usein raakana pidetystä vankila-arjesta paljastuu podcastissa hempeitäkin puolia. Entinen vanginvartija Ari Uusitalo kertoo, miten vartija saattoi monesti yllättää vangit lemmiskelemästä toisiaan.

– Sitä yritettiin pitää salassa, mutta kyllä se oli itsestään selvää. Vartija törmäsi monesti tilanteisiin, joissa oli meneillään kahden miehen välinen rakastelukohtaus, Uusitalo sanoo.

Vaikka romanssit olivat luultua yleisempiä, ei hellyys ollut vankilaelämän leimaavin piirre. Podcast paljastaa myös, miten pitkälle vangit olivat valmiita menemään paetakseen Kakolasta. Uusitalon mukaan osa vangeista yritti vahingoittaa itseään päästäkseen sairaskuljetukseen, josta pakeneminen on helpompaa kuin kiven sisästä.

– Kun partakoneenterän ympärille käärii maalarinteippiä, niin sai nieltyä ilman, että se teki vahinkoa. Sitten kun meni sanomaan, että mahassa on partakoneenterä, pääsi röntgeniin, Uusitalo kertoo.

Vankilan arkeen kuului myös elokuvista tutut salakuljetukset. Uusitalon mukaan vankilaan yritettiin salakuljettaa huumeita milloin kitarakotelossa, milloin toilettilaukun vuoren sisässä. Entinen vanki Ari (nimi muutettu) kertoo myös tapauksesta, jossa hänet pakotettiin uhkailemalla salakuljettamaan huumeita peräsuolessaan.

– Joko kuljetan sisään kolmen kinderin verran kamaa tai saan sisääni jotain muuta joka ilta lopputuomioni ajan, Ari kuvailee uhkausta.

Tositarinoita Kakolasta on lajissaan poikkeuksellisen kunnianhimoinen – kaupalliset toimijat eivät ole aiemmin tehneet vastaavaa Suomessa

Tositarinoita Kakolasta -tyylistä korkeatasoista radiodokumenttia ovat tarjonneet aikaisemmin lähinnä isot julkihallinnolliset radioyhtiöt, kuten Yle. Viime aikoina podcastien kasvava kysyntä on tuonut mukaan myös kaupallisia toimijoita. Tositarinoita Kakolasta on lajissaan Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen kunnianhimoinen tuotanto. Siinä on kiinnitetty erityisen paljon huomiota äänisuunnitteluun, rytmitykseen ja dramaturgiaan. Ohjelmaan on sävelletty tiettävästi ensimmäinen suomalaisen podcastin oma soundtrack. Sävellyksen on tehnyt Ylellä ja Nokialla työskennellyt säveltäjä Arttu Silvast.

Turun Kakolanmäellä sijaitsevassa karussa vankilakompleksissa säilytettiin Suomen vaarallisimpia rikollisia 1800-luvun puolivälistä aina vuoteen 2007 asti. Kakolasta on vuosien varrella kertynyt valtava määrä huhuja ja legendoja.Tositarinoita Kakolasta -podcastissa kerrotut tarinat perustuvat kuitenkin todellisiin tapahtumiin eli se on ns. true crimea, joka on viime vuosina ollut suosittu genre myös Suomessa. Podcastin tuotannosta vastaa Suomen Podcastmedia ja sen juontaa Kakolasta tietokirjan kirjoittanut Kakola-museon opas Anu Salminen.

Tositarinoita Kakolasta -podcastissa Suomen pahamaineisimman vankilan entiset vangit ja vartijat kertovat tositarinoita vankilan arjesta. Podcastia juontaa Kakola-opas Anu Salminen.