Uusia nimityksiä Turun Logomon kokous- ja tapahtumapalveluissa

Art Goes Logomo – suurin nykytaiteen ryhmänäyttely kahteen vuosikymmeneen Turussa 9.6.2017 13:31 | Tiedote

Turussa on esillä suurin nykytaiteen ryhmänäyttely kahteenkymmeneen vuoteen. Art Goes Logomo esittelee 20 kansainvälistä nykytaiteilijaa meiltä ja muualta suuressa Logomo-salissa 10.6.-13.8.2017. Monet ulkomaisista, kansainvälisesti tunnetuista taiteilijoista ovat ensimmäistä kertaa esillä Suomessa ja myös suuri osa näyttelyn teoksista on ennennäkemättömiä. Tai ennenkuulemattomia, kuten Roberto Pugliesen vaikuttava La Finta Semplice. Art Goes Logomo -näyttely on koottu Logomon ja nykytaiteen galleria MAKASIINI CONTEMPORARYn yhteistyönä.