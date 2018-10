Vaasa saa ensimmäisen muuntamomaalauksensa

Jaa

Kuluvalla viikolla Vaasaan on ilmestynyt pala kaupunkitaidetta. Ajurinkadun ja Ratakadun kulmassa oleva sähkömuuntamo saa kuvituksen, joka on kuin suoraan lastenkirjasta. Muuntamon maalaaminen on Vaasan Sähköverkon ja kuvittaja Päivi Areniuksen yhteistyön tulos.

Vaasan Sähköverkon muuntamon havainnekuva, Ratakatu, Vaasa. Taiteilija: Päivi Arenius

- Areniuksen aloitteeseen oli helppo tarttua, kertoo kunnossapitopäällikkö Göran Heino. - Tämä on Vaasan Sähköverkolle uusi, mutta helppo tapa osallistua kaupunkiympäristön muokkaamiseen positiivisella tavalla. Lastenkirjoja pitkään kuvittanut Päivi Arenius päätti ottaa yhteyttä Vaasan Sähköverkkoon, kun halusi omalle työlleen vaihtelua. Idean hän sai pääkaupunkiseudulla tekemistään töistä. Areniuksen värikäs ja humoristinen tyyli houkutteli yhteistyöhön. Muuntamon neljälle puolelle tuleva maalaus saa aiheensa paikallisista elementeistä ja tilaajan kanssa sovituista teemoista. - Maalaukseen tulee tunnistettavissa olevat turkoosit maisemapylväät ja tuulivoimala. Kärppähahmojen lähtökohta on Pohjanmaan vaakunassa ja lokit tietysti kuuluvat Vaasaan. Ainaista tuulista säätä ilmennän ympäriinsä lentävillä lehdillä, Arenius kuvailee. - Muuntamon maalaus on aloitettu, ja lopputulos alkaa jo hahmottua, Heino jatkaa. Sääoloista riippuen työ saatetaan loppuun viimeistään keväällä. - Toivomme, että lopputulos tuottaa iloa alueen asukkaille ja siellä liikkuville, Heino toteaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Vaasan Sähköverkon muuntamon havainnekuva, Ratakatu, Vaasa. Taiteilija: Päivi Arenius Lataa Vaasan Sähköverkon muuntamon havainnekuva, Ratakadun ja Ajurinkadun kulma, Vaasa. Taiteilija: Päivi Arenius Lataa

Linkit