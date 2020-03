Valkeakoskella noin 80 altistunut koronavirukselle

Pirkanmaalla todettiin sunnuntain 15.3. aikana laboratoriotesteillä kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnoista liittyy matkailuun Itävallassa ja todettiin Valkeakoskella Roukon koulun neljännen luokan oppilaalla.

Oppilas on ollut koulussa tartuttavana. Oppilaan luokka ja sitä opettaneet henkilöt ovat karanteenissa. Opetusta järjestetään poikkeusjärjestelyin. Altistuneita on lisäksi oppilaan perheessä ja harrastusryhmässä. Yhteensä altistuneita on noin 80.

Toinen tartunta liittyy aiempiin Kangasalla aiemmin todettuihin tapauksiin. Sairastunut on ollut karanteenissa altistumisen takia.

Molemmat sairastuneet ovat hyvävointisia.

Pirkanmaalla on tähän mennessä todettu 23 laboratoriotesteillä varmennettua koronavirustartuntaa.

Taysin työntekijöille avattu oma neuvontanumero

Lisätietoja koronaviruksesta Pirkanmaalla Taysin verkkosivulla tays.fi/korona

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuvontanumero kohderyhmään kuuluville koronavirustartuntaa epäileville, puh. 03 311 65333 ympäri vuorokauden.

Taysin työntekijöille, joille tulee hengitystieinfektion oireita, on avattu oma Pirten työterveyshuollon neuvontanumero, puh. 044 4270460. Pirten numero palvelee vain Taysin työntekijöitä ma-pe klo 8-19, la 10-17 ja su 10-16.

Taysin potilaiden yhteydenottotiedot kannattaa jokaisen itse päivittää ajan tasalle OmaTays-palvelussa omatays.fi.