Vapaakristilliset ja luterilaiset pastorit suosittelevat uutta verkkokurssia avuksi sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolta määrittävistä piirteistä. Malkus ry on Setan jäsenjärjestö.