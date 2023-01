Varkauden Teatterin 110-vuotisjuhlavuoden avaa Lasinen eläintarha 21.1.2023

Tarina ihmisen ikuisesta kaipuusta onneen ja vapauteen

Isättömässä Wingfieldin perheessä pyritään selviytymään seuraavasta vuokrasta ja saavuttamaan vaatimattomien opintojen tai sivutöiden avulla edes astetta parempi taloudellinen asema. Kun ajat ovat kovat, olisi keskityttävä olennaiseen ja lopetettava haaveilu mahdottomasta.

Nuoruutensa loistonpäivistä voimansa ammentava Amanda-äiti ei kuitenkaan saa kahta, omissa unelmissaan sitkeästi elävää aikuista lastaan, sitoutumaan arjen selviytymiskamppailuun. Ainoa pelastus yhä kestämättömämpään tilanteeseen on löytää lasieläinkokoelmaansa keskittyneelle, hieman liikuntarajoitteiselle Lauralle aviomies. Tällöin perhe vapautuisi taakastaan ja sekä äiti että kirjailijan urasta haaveileva Tom olisivat vapaat etsimään omilla tahoillaan onnea. Niinpä perhe suuntaa kaikki voimavaransa Tomin työkaverin, samalla varastolla työskentelevän Jimin vierailun onnistumiseen. Kun Laura elämänsä ensimmäistä kertaa tanssii maksamattoman sähkölaskun pimentämässä huoneessa yhdessä Jimin kanssa, tuntuvat kaikki elämän rajattomat mahdollisuudet ja ihmeet olevan läsnä.

Juuri tästä haaveiden ja todellisuuden ikuisesta ristiriidasta tämä aivan erityinen klassikkonäytelmä ammentaa ajattoman voimansa.

Ohjaaja Tuomo Aitan pohdintoja

”Jos näytelmää kutsuu klassikoksi, sen on mielellään oltava ajaton. Eli sen on käsiteltävä jotain ihmisenä olemisen olennaista ongelmaa, joka ei koskaan tule lopullisesti ratkeamaan ja raukeamaan. Lasisessa eläintarhassa on kysymys ennen kaikkea perheestä ja perheenjäsenten välisistä suhteista, rakkaudesta, vihasta, riippuvaisuuksista ja vapaudenkaipuusta”, sanoo ohjaaja Tuomo Aitta ja jatkaa:

”Henkilöt ovat taidokkaasti rakennetuin sitein sidotut toisiinsa. Ja aivan kuten vanhimmissa antiikin näytelmissä, he yrittävät itse kukin jollaintapaa muuttaa kohtaloaan, vapautua jostain. Jos tuon niin sanotun ihmisen kohtalon muodostavat ennen kaikkea ne olosuhteet, joihin kukin sattuu syntymään ja ihmisen luonne, niin voiko näiden asioiden yläpuolelle nousta?”

”Voiko luoda itse oman elämänsä ja kohtalonsa, ja kuinka paljon sen saavuttaakseen on mahdollisesti satutettava niitä, joita rakastaa? Nämä ovat vaikeita ja ikuisia kysymyksiä, joihin tämä viisas näytelmä ei tarjoa helppoja vastauksia. Tämä näytelmä ei perustu yksinkertaistettuun hyvän ja pahan vastakkainasetteluun, vaan olosuhteiden synnyttämään tahattomaan julmuuteen, joka hämmästyttävällä tavalla muistuttaa oikeata elämää. Näytelmä jotenkin koskettaa sitä elämän välillä sietämätöntä epätoivoista hilpeyttä ja kipeyttä, joka nousee helposti pintaan kun perheen perustukset järkkyvät ytimiään myöten, Tuomo Aitta kiteyttää pohdintansa.”

Rooleissa nähdään Katariina Lohiniva (vier.), Pietari Pentikäinen, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen. Näytelmän on suomentanut Juha Siltanen ja sen ohjaa Tuomo Aitta. Myös näytelmässä käytetty musiikillinen äänimaailma on Tuomo Aitan suunnittelema. Lavastus on Jani Jeulosen ja puvustus Sari Kirjavaisen. Valoista vastaa Marko Etelärinne ja äänistä Jussi Heiskanen. Tarpeiston on valmistanut Mirja Ryytty. Kampaukset ja maskeeraukset ovat Miia Immosen. Esityksen arvioitu kesto on 2 tuntia 35 minuuttia sisältäen 20 minuutin väliajan. Ensi-ilta 21.1.2023.

Lasinen eläintarha oli Williamsin läpimurtoteos

Thomas Lanier Williams III (s. 26.3.1911 Mississippi - k. 25.2.1983 New York), oli yhdysvaltalainen näytelmäkirjailija, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellään Tennessee Williams. Williams syntyi kauppamatkustajan poikana ja eli St. Louisissa onnettoman ja köyhän lapsuuden, jonka tunnelmat heijastuvat moniin hänen näytelmiinsä.

Williams on yksi tunnetuimmista ja esitetyimmistä 1900-luvun yhdysvaltalaisista näytelmäkirjailijoista.

Useat hänen näytelmiensä hahmot ja miljööt sijoittuvat Yhdysvaltain etelävaltioihin. Williams käytti näytelmissään hyvinkin rahvaanomaisia ilmaisuja, jotka yhdistyvät voimakkaaseen mytologisuuteen ja kaunopuheisuuteen.

Läpimurron kuuluisuuteen hän teki vuonna 1945 näytelmällä ”Lasinen eläintarha”.

Tennessee Williams teki toisen uransa taidemaalarina. Maalaamisen kerrotaan olleen hänelle intohimo. Williams alkoi maalata 1960-luvulla, ja piti sitä myös itselleen terapeuttisena.

Lisätietoja: ohjaaja Tuomo Aitta, puh. 044 2746116, aittatuomo@gmail.com

Julkaisuvapaita kuvia tästä linkistä.

Kuvat Sampo Luukkainen. Liput: 25-22 €. Myynti Varkauden Teatterin lippumyymälä, puh. 044 364 8830 osoitteessa Laivalinnankatu 29, 78200 Varkaus. Liput ovat myynnissä myös Ticketmasterin kanavissa.

Varkauden Teatteri on vuodesta 1913 toiminut ammattiteatteri, joka valmistaa vuodessa 4-5 omaa tuotantoa sekä tuottaa vierailunäytöksiä. Varkauden Teatterissa työskentelee 21 kuukausipalkkaista työntekijää sekä kausittain 10-15 henkilöä projektikohtaisella kiinnityksellä. Varkauden Teatteri tunnetaan laajalti laadukkaista musiikkiproduktioistaan.